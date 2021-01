Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

19-letni izraelski model Yael Shelbia se je na seznam, ki ga je snoval TC Candler uvrstila na sam vrh in bila tako razglašena za najlepšo žensko oziroma natančneje za najlepši obraz na svetu v letu 2020.

19-letna Izraelka Yael Shelbia, je novico o tem, da je bila okronana z laskavim naslovom "najlepšega obraza na svetu" pospremila z besedami, da nikoli prej ni bila v ničemer prva, zato se je tega naziva zelo razveselila, njene besede povzema stran Times of Israel.

Shelbia, ki trenutno služi obvezni vojaški rok, se je ob tem na svojem Instagramu zahvalila TC Candler-ju, ki jo je izbral in vsem, ki so za njo glasovali. Dodala je, da gesto srčno ceni. 19-letnica, ki je na omenjenem seznamu premagala sorojakinjo in igralko 35-letno Gal Godot - ta se je uvrstila na 21. mesto - pa ni samska.

V preteklosti sodelovala s Kim Kardashian

Po poročanju medijev naj bi bila v romantični zvezi s 36-letnim Brandonom Korffom, sicer vnukom pokojnega medijskega mogotca, poslovneža in milijarderja Sumnerja Redstona. Dekle se ukvarja z manekenstvom, med drugim je sodelovala tudi v kozmetični kampaniji podjetja KKW Beauty, ki je v lasti resničnostne zvezdnice Kim Kardashian.

Po kakšnih kriterijih je bila izbrana?

TC Candler takšne sezname objavi vsako leto. Uradni kriteriji pa naj ne bi vključevali zgolj estetske popolnosti, temveč tudi eleganco, izvirnost, drznost, strast, držo in upanje med drugim. Kot še pojasnujejo, vsi ti dejavniki utelešajo čudovit obraz, piše New York post. Na seznam se je uspelo uvrstiti še stotim drugim lepoticam.

Celoten seznam si lahko pogledate v posnetku spodaj: