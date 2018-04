Vloga sultanovega sina ga je izstrelila med zvezde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je končal igralsko akademijo Gürbey pravi, da se je o igri največ naučil prav na snemanju Sulejmana Veličastnega. "Naučil sem se res veliko, poleg tega pa dobil še ogromno publicitete. Uživam v tem, všeč mi je, ko me ljudje prepoznajo na ulici. Od mladih nog sem želel postati igralec in srečen sem, ker lahko danes počnem to, kar imam rad," pravi igralec, ki je igro študiral na univerzi Beykent v Turčiji.

Tridesetletnemu igralcu iz Istanbula je prav vloga princa Mehmeda na široko odprla vrata v svet igranja, mu prinesla slavo in ga uvrstila na seznam najbolj zaželenih moških v Turčiji. Na snemanju nadaljevanke je igralec našel tudi ljubezen - 29-letno igralko Ezgi Eyüboğlu, ki je v seriji upodobila lik Ajbige.

Igralec se je v Ezgi zaljubil zaradi njene skromnosti in preprostosti. "Lahko rečem, da sva zelo srečna. Vsak prost trenutek preživiva skupaj, rada hodiva na sprehode, v kino, na večerje in potujeva," je turškim medijem zaupal Gürbey in dodal: "Zame je zelo pomembno, da je ženska iskrena, najlažje pa me osvoji z nasmehom."

Slava ga ni spremenila

Čeprav mu slava in pohvale laskajo, igralec pravi, da se ni spremenil. Ko ne snema, preživlja čas v družbi svoje družine. "Neizmerno jih imam rad. Ko se nam le uspe uskladiti, gremo skupaj na večerjo, kjer se pogovarjamo in razkrivamo svoje težave," pravi igralec, ki čas rad preživlja tudi s svojim psom, malo čivavo, ki sliši na ime Aşklarr. "Psička me vedno razvedri. Lepo je vedeti, koliko ljubezni se skriva v teh dveh kilogramih."

Turškega igralca lahko trenutno spremljamo v nadaljevanki Usodna odločitev, ki sledi življenju Kahramana, sina vplivne družine iz Tasaruse, ter lepega in preprostega dekleta Elif. "Srečen sem, da sem lahko del te igralske zasedbe in da sem imel priložnost igrati s temi čudovitimi ljudmi, v katerih sem našel prijatelje za vse življenje," je povedal Gürbey, ki je v seriji upodobil Kerema, moškega, ki se zaljubi v Elif.

V prihodnosti se vidi v novih serijah, morda celo v filmih. Na vprašanje, kaj si želi v zasebnem življenju, pa je v intervjuju za turške medije odgovoril: "Ne vem, mlad sem še. Nekega dne si zagotovo želim družino, vendar zdaj še nimam časa razmišljati o tem."

