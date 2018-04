Šest nasvetov za vrhunske selfije #video

Za dober selfi telefon oziroma fotoaparat držite v višini obraza ali celo višje. Foto: Matija Lepoša

Najslabše boste na fotografiji videti, če se boste fotografirali od spodaj navzgor. Napravo, s katero delate selfije, dvignite v višino obraza – torej tako, da gledate naravnost vanjo – ali celo malce višje. "Če se boste fotografirali od spodaj navzgor, torej boste imeli mobitel ali fotoaparat nižje od obraza, bo na posnetku skoraj zagotovo videti podbradek, tudi če ga sicer nimate, pa kakšne gubice, ki bi jih sicer raje skrili," svetuje Miran.

Nasvete je dajal modni fotograf Miran Juršič, ki ga lahko ob nedeljah spremljate tudi v oddaji Projekt Diva na Planet TV. Foto: Matija Lepoša

Gotovo ste že vsi kdaj videli ali na lastni koži izkusili fotografiranje s profesionalnim fotografom, ki je pri svojem delu uporabil tisto veliko srebrno reč, zaradi katere se vam je bleščalo v obraz. Strokovno se ji reče odbojnik, namenjen pa je boljši osvetlitvi tistih delov, ki so v trenutku fotografiranja malce bolj v senci.

Brez skrbi, za dober selfi ne potrebujete odbojnika, lahko pa si za enak učinek pomagate tako, da se postavite ob belo steno. "Na ta način boste dosegli, da se bo svetloba s tega belega zidu odbila nazaj in osvetlila sence ter dala mehkobo fotografiji. Tako bodo tudi manj vidni na primer podočnjaki, gubice in druge nepravilnosti obraza," pojasni sogovornik.

Če je sončen dan, se postavite v kakšno senco, morda v krošnjo bližnjih dreves, da dobite bolj mehko svetlobo in skrijete nepravilnosti na obrazu. Foto: Thinkstock

Za res dobro fotografijo mora biti svetloba ravno prava, pa tudi vi morate biti glede na vir svetlobe prav postavljeni. "Če imamo močno svetlobo, torej na zelo sončen dan, se je treba postaviti nekam v rahlo senco, na primer pod krošnje dreves. Da torej ne stojite neposredno na sončni svetlobi. Tako dobimo bolj mehko luč. Ker vas ne bo motilo sonce, ne boste imeli priprtih oči, koža bo bolj gladka, spet bodo manj vidne vse nepravilnosti," pravi Miran.

Oddajo Projekt Diva lahko spremljate vsako nedeljo ob 18.15 na Planet TV. V oddaji bo voditeljica Lucija Gubenšek skupaj s kreativno ekipo vrhunskih strokovnjakov izbrankam dala priložnost, da zasijejo kot še nikoli prej in se prelevijo v tisto različico sebe, ki ji do zdaj niso dale priložnosti.

Mnoge zvezdnice, med njimi tudi Kim Kardashian, zelo rade uporabljajo filtre. Miran opozarja, da je s filtri vendarle smiselno delati preudarno. Foto: Instagram

Svetuje še, da se pri fotografiranju doma postavite čim bliže oknu, torej naravnemu viru svetlobe. Telo obrnite proti oknu, da vam bo svetloba osvetljevala obraz. "V teh primerih je lahko selfi celo boljši, kot če bi sam delal takšno fotografijo. Potem moram pred vami stati z velikim fotoaparatom in s tem nekoliko jemljem to svetlobo, ki pada na vas." In še en namig: če bo okno zagrnjeno s svetlo zaveso, ki prepušča dovolj svetlobe, bo fotografija še boljša.

5. Pri delanju selfijev pred ogledalom glejte v ogledalo, ne telefon

Pogosta napaka, ki je morda neizurjeno oko niti ne opazi, fotografi pa, je pogled pri selfijih, posnetih pred ogledali. Veliko ljudi namreč gleda v telefon, kar ni najbolje, pogled je boljše usmeriti naprej in gledati kamero v ogledalu. Pri takšnih fotografijah je treba še posebej paziti tudi na kompozicijo, opozarja sogovornik, kajti hitro lahko v kadru pokažete tudi kaj, kar ne bi hoteli (na primer umazano perilo na tleh ali razmetano sobo za sabo).

6. Ne pretiravajte s filtri

Skoraj vsak telefon ima na voljo takšne in drugačne filtre, s katerimi si večina uporabnikov pomaga, da so na fotografiji videti malo bolje kot sicer. A nikakor ne gre pretiravati z uporabo, še svetuje Miran: "Te filtre je po mojem mnenju smiselno uporabljati takrat, ko so nekako v kontekstu, ne kar vsepovprek. Hitro lahko pride do pretiravanja, do neke manipulacije, kar se vam lahko v realnosti maščuje. Prej ali slej vas bodo ljudje videli v živo in zaradi vseh filtrov lahko v resničnem življenju dosežete ravno nasprotni učinek."

Video z Miranovimi nasveti in prikaz si lahko ogledate spodaj.