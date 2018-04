Menite, da ste prijetnega videza? Potem je to morda pravi poklic za vas.

Prejšnjo nedeljo smo v oddaji Projekt Diva doživeli stilsko preobrazbo Jasne Bučič, mamice štirih otrok, ki je vse življenje sanjala o poklicu stevardese. Saj se res sliši sanjsko, kaj? Potovati po svetu, spoznavati nove kulture in ljudi, biti zmeraj v gibanju in nikoli dolgo na enem mestu. Sem, tja in nazaj. Med teboj in svetom ni naenkrat več nobenih pregrad. Kako pa sploh postaneš stevardesa ali stevard?

Foto: Adria Airways

Za odgovore na to vprašanje smo se obrnili na Dušanko Prelc Premate, vodjo oddelka kabinskega osebja, inštruktorico kabinskega osebja in aktivno članico posadke pri Adrii Airways. Dušanka nam je pojasnila, kakšna je pot do delovnega mesta stevardese pri našem največjem letalskemu prevozniku.

Kakšno je šolanje?

Pot do dela stevardes ali stevarda se začne z opravljenimi sprejemnimi obveznostmi, nato pa sledi tečaj začetnega usposabljanja za kabinsko osebje (Cabin crew initial course). Tečaj, ki traja približno 14 dni in je enak v vseh državah Evropske unije. Sledijo pisni in ustni izpiti, po njih pa kandidat prejme potrdilo z nazivom Cabin crew attestation, ki ga izda Agencija za civilno letalstvo. S tem dokumentom lahko nosilec zaprosi za zaposlitev pri kateri koli evropski letalski družbi. Kandidati morajo opraviti tudi zdravniški pregled pri pooblaščenem letalskem zdravniku in psihološko testiranje.

Foto: Klemen Korenjak Sledi tečaj letalskega prevoznika oziroma operaterja, na katerem kandidati v približno 16 dneh spoznajo različne tipe letal, ki jih prevoznik uporablja, po tem pa znova sledijo tako pisni kot ustni izpiti. Po opravljenih izpitih kandidati prejmejo uniformo in pod vodstvom inštruktorja opravijo tako imenovani spoznavni polet na vsakem tipu letala. Potrdilo člana kabinskega osebja za tip letala A320 in CRJ pa kandidat pridobi po uspešno opravljenem tečaju letalskega prevoznika Adria Airways.

Kandidate nato čaka še "linijsko šolanje" pod vodstvom inštruktorja, na koncu pa še izpit na letalu, ki se imenuje Qualification Line Check. Ko je vse zakonsko predpisano šolanje uspešno opravljeno, lahko začnejo samostojno delo v standardni sestavi posadke Adrie Airways.

Z zgoraj navedenim se izobraževanje ne konča. "Vsako leto moramo vsi člani kabinskega osebja opraviti predpisano obnavljanje dovoljenja za delo in s tem zagotavljamo visoko usposobljenost in motiviranost zaposlenih, " pravi Dušanka Prelc Premate.

Tako je kreativna ekipa Projekta Diva v moderno stevardeso preobrazila Jasno Bučič. Foto: Planet TV

Kaj je tisto, kar res šteje?

Na Adrijini spletni strani je zapisano, da morajo biti kandidati prijetnega videza in uglajenega vedenja. Dušanka pa je poudarila znanje tujih jezikov, ki je pri tem delu zelo pomembno. Angleščino morajo kandidati obvladati aktivno, še najmanj dva preostala tuja jezika pa morajo govoriti pasivno. "Znanje preostalih tujih jezikov mora biti vsaj pogovorno, kar pa ne pomeni znati zgolj pozdrava v tujem jeziku, "je jasna Dušanka.

Tako stevardese kot preostali člani posadke morajo biti ustrezno fizično in psihično pripravljeni, pravi vodja oddelka kabinskega osebja in dodaja, da sta videz in nošenje uniforme predpisana s pravilnikom o uniformi, ki ga je treba dosledno spoštovati. Notri je zapisano tudi, kako se stevardese lahko ličijo, kakšna mora biti njihova pričeska in kakšen nakit je dovoljen. Ta pravilnik pa je interni akt družbe Adrie Airways in zato ni javno dostopen.

Foto: Klemen Korenjak

Kot pet najpomembnejših lastnosti vsake stevardese Dušanka navaja komunikativnost, urejenost, osebnostno odprtost, znanje tujih jezikov in sposobnost timskega dela.

Za konec pa še morda najpomembnejše vprašanje - ali lahko kdor koli postane stevardesa oziroma stevard? "Žal ne, kar velja za vse poklice. Nismo vsi ljudje primerni za opravljanje vsakega poklica," nam je odgovorila vodja oddelka kabinskega osebja pri Adrii Airways.

Kako pa je z možnostjo zaposlitve? Na Adrii odgovarjajo:

"Člane kabinskega osebja iščemo ves čas. V ta namen smo do nedavnega imeli odprt obrazec na spletni strani, kjer so se morebitni kandidati in kandidatke lahko vpisali v našo bazo. Aktivno (torej prek zaposlitvenih oglasov) smo člane kabinskega osebja v zadnjem obdobju iskali konec lanskega leta in v prvih mesecih letošnjega leta. Adria Airways je v obdobju rasti in zato povečujemo tudi število zaposlenih. Skladno z rastjo in potrebami bomo obstoječi spletni obrazec znova posodobili in omogočili zainteresiranim, da se vpišejo v našo bazo."