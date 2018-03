Lucija Gubenšek: Oddaja Projekt Diva prinaša nekaj za žensko dušo

Projekt Diva

Foto: Planet TV

Pred prvo oddajo, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18.15, smo se pogovarjali z voditeljico oddaje Projekt Diva Lucijo Gubenšek in razkrila nam je, zakaj se je odločila sprejeti ta izziv.

"Za to oddajo sem se odločila, ker sem imela sama kot manekenka in voditeljica vrsto let priložnost sodelovati z vrhunskimi strokovnjaki na področju mode, ličenja in urejanja pričesk. Velikokrat sem imela možnost biti urejena kot princeska oziroma kot diva, bi lahko rekla. Pomislila sem, da večina Slovenk nima možnosti, da bi doživele takšno izkušnjo, saj so ženske lahko malo bolj podobne princeskam praktično samo na maturantskem plesu in poroki, drugih priložnosti pa ni prav veliko. Prav zato smo skupaj z ekipo dobili zamisel, da bi popolnoma vsakdanjim Slovenkam omogočili preobrazbo iz njihovih sanj." Prepričana je, da je njej in njeni ekipi to uspelo.

Foto: Planet TV

Povedala nam je tudi, da se je v oddajo prijavilo več kot 500 žensk, nekatere med njimi tudi z zelo ganljivimi življenjskimi zgodbami. Tako bomo v eni izmed oddaj spoznali maturantko, ki živi z mamo samohranilko in sestro in ki si zaradi ne ravno rožnate finančne situacije ne more privoščiti svoje sanjske obleke za maturantski ples. "Res sem vesela zanjo, saj je mladim dekletom res težko, predvsem zaradi vseh družabnih omrežij, kjer dekleta praktično tekmujejo med sabo, katera bo videti bolje. In če si dekle tega ne more privoščiti, posebej v teh najbolj občutljivih letih, je bolečina še večja. Tukaj smo v zgodbo vstopili mi in iz nje naredili res sanjsko maturantko."

Po njenih besedah je cilj oddaje izbrankam pokazati, kako lepe so lahko in do kod lahko gredo. Želijo, da spoznajo, da se v vsaki ženski skriva diva. "Vsekakor bomo med preobrazbo upoštevali tudi želje izbrank, vseeno pa jih bomo poskušali tudi prepričati, da nekoliko izstopijo iz ustaljenih okvirov."

Foto: Planet TV

Za izbranke, kot jih rada poimenuje Lucija, bo poskrbela res vrhunska ekipa strokovnjakov ličenja, urejanja pričesk, stiliranja in ter ne nazadnje tudi vrhunski fotograf, ki bo končno preobrazbo ovekovečil in izbranko prikazal v najlepši mogoči luči.

"Na koncu bomo dekleta seveda tudi obdarili z oblačili, obutvijo, ličili in vsem, kar spada. In kar je verjetno najpomembneje, vedno jim bomo na voljo, če bodo potrebovala kakšen naš nasvet," je še sklenila.

Projekt Diva bo prvič na sporedu v nedeljo, 18. marca, ob 18.15.