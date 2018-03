Kako nositi mat šminko, enega najbolj vročih trendov te zime

Matirana šminka je morda primernejša za bolj drzne, a občutek na ustnicah je tako prijeten, da bo prepričal vse. Foto: Max Factor

Matirane šminke so pravzaprav že vse leto eno najbolj priljubljenih ličil, a še preden jo preizkusite sami v malce drznejšem odtenku, morate vedeti, da je treba biti pri nanosu takšne šminke še bolj natančen kot sicer.

Mojstrica ličenja Tina Fabjan pravi, da so tudi zaradi bolj pozornega nanosa te šminke na ustnicah veliko obstojnejše. A tudi nanos ne bo tako težak, če si boste pri tem pomagali s pravimi pripomočki, pomirja vizažistka.

Foto: Max Factor

Natančnost pri prvem nanosu je ključna

"V uporabo se vračajo črtala za ustnice, za katera ni nujno, da so obarvana. Lahko so tudi brezbarvna, ki delujejo kot primerji," razlaga in dodaja, da natančnejši nanos zahtevajo izrazitejše barve, ki izstopajo.

K še boljšemu in natančnejšemu nanosu so pripomogli proizvajalci, saj jih vse več ustvarja tekoče šminke v steklenički z aplikatorjem, ki omogoča tanek in izjemno obstojen nanos do osem ur.

Z vazelinom jo "vtetovirajte" v ustnice

Ker je tekstura mat šminke drugačna od običajne in jih na ustnicah niste vajeni, se bo prvi občutek morda zdel malce suh. Tina zato priporoča uporabo mat vazelina. "Nanese se ga na šminko in ustvari mehak občutek. Obarvani del šminke se tako nekako 'vtetovira' in prav to bo poskrbelo za dober obstoj."

Matirane šminke so izjemno pigmentirane, zaradi česar se pigment dobro vpije v ustnice, zato je barva vidna dlje časa, pojasnjuje Tina. Sama tekstura postane ob stiku z ustnicami in telesno toploto skorajda tekoča in izjemno mazljiva ter zelo prijetna. "Končni rezultat je zelo fin in tanek nanos ter obstojna šminka."

Foto: Thinkstock

Kako odstraniti mat šminko?

Tudi pri odstranjevanju je mat šminka nekaj posebnega in se razlikuje od običajne: najlažje jo boste odstranili z vodoodpornimi odstranjevalci za ličila. "Ali celo z olji - maščobe namreč topijo vsa ličila in olja so odlični naravni odstranjevalci."