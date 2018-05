Iz skromne mame v filmsko divo #video

40-letna Tajča Pavček je ločena mama treh otrok, ki obožuje šport – še posebej adrenalinski. Je velika zagovornica zdravega življenjskega sloga in je tudi lastnica trgovine z zdravo prehrano ter avtorica bloga. Večino časa se oblači športno, njena želja pa je bila, da vsaj za en dan s pomočjo preobrazbe izžareva ženstvenost in seksapil.

Kar ji je ekipa oddaje Projekt Diva tudi omogočila. Preobrazila jo je namreč v pravo filmsko divo. Empera je pri ličenju v skladu s Tajčino željo, da bi delovala bolj ženstveno, dala poudarek rdečim ustnicam. Aska Kajtazovič je poskrbela za podaljšane lase in glamurozno pričesko v stilu rdečih preprog. Voditeljica Lucija Gubenšek, ki je hkrati tudi stilistka oddaje, pa je Tajčo odela v prelepo rdečo večerno obleko.

Tajča pred preobrazbo in po njej. Foto: Planet TV

Ko je bila preobrazba končana in je vsak član ekipe opravil svoje delo, je bil čas, da preobražena mamica treh otrok stopi še pred fotografa Mirana Juršiča. In ob pogledu na končno fotografijo so se vsi skupaj strinjali, da je Tajča videti kot Julia Roberts iz filma Čedno dekle.

Krasno je bila videti tudi, ko je ekipa Projekta Diva preobrazila Tajčin dnevni slog. Ker 40-letna mama treh otrok sicer ne mara kril, je Lucija več elegance in ženstvenosti v njeno omaro vnesla s čednim pajacem v črni barvi, ki ga bo Tajča lahko kombinorala na nizke ali visoke petke. Čipka pa je element, ki kombinaciji doda pridih ženstvenosti in malce seksapila.

Lucija je za Tajčin dnevni slog izbrala črn kombinezon s čipko. Foto: Planet TV

Tajča se je sicer v oddajo Projekt Diva prijavila zato, ker je želela opozoriti, da mnogo žensk takrat, ko postanemo mame in žongliramo med sto in eno domačo in službeno obveznostjo, pozabi nase. Na prvo mesto postavljamo družino, partnerja, skratka vse, samo sebe ne. Ter da je kljub vsemu pomembno, da vsake toliko časa naredimo kaj tudi zase ter poskrbimo, da se v svoji koži počutimo dobro in privlačno.

Prekrasna Tajča z ekipo oddaje Projekt Diva. Foto: Planet TV

