Zablestela je v slogu nadaljevanke Seks v mestu #video

Katjo Manfreda, študentko mednarodnih odnosov, ki prihaja iz Tolmina, so v oddajo Projekt Diva prijavile sostanovalke, saj se po njihovem za svoja leta oblači preveč staromodno, zapeto in nič kaj mladostniško. Poleg tega ji preglavice povzroča tudi kombiniranje oblačil in vzorcev, ki nikakor ne spadajo skupaj. "Videti je kot knjižničarka," se njene prijateljice strinjajo v en glas.

Zaradi tega je bil cilj kreativne ekipe Projekta Diva Katjo preobraziti v njeno bolj drzno, modno in mladostno različico, navdih pa so iskali pri kultni nadaljevanki Seks v mestu in nenehnem vrvežu New Yorka.

Oblikovalka pričeske Aska Kajtazovič je Katjine ravne lase postrigla in oblikovala v živahno nakodran paž. Empera je poskrbel za zapeljivo ličenje z zadimljenimi očmi in živo rožnato šminko, poudaril pa je tudi lepotno znamenje, ki ga ima Katja na enakem mestu kot Cindy Crawford. Voditeljica in stilistka Lucija Gubenšek je v Katjin v dnevni slog vnesla barve s kombinacijo bele in bordo črt, dodala pa je tudi izstopajočo torbico gorčične barve.

Na končnem fotografiranju pa je Katja zablestela v slogu nadaljevanke Seks v mestu, v drzni kombinaciji rdeče-rožnatega suknjiča z velikimi rožami in plisiranega krila, na dinamične ulice New Yorka pa jo je z modno fotografijo prestavil Miran Juršič.

Posebna gostja tokratne oddaje je bila modna oblikovalka Nina Šušnjara, ki je Katjo presenetila s povabilom na teden mode MBFW 11. maja in toaletno torbico, ki jo je oblikovala.

