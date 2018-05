Pripravlja se na dogodek, ki ga doživijo le redki #video

V nedeljo so v oddaji Projekt Diva preobrazili 47-letno Rado Brecelj, ki je kot medicinska sestra zaposlena na Poveljstvu sil Slovenske vojske. Rada, ki se zasebno rada oblači v trenirke, se pripravlja na zelo poseben in svečan dogodek, ki ga doživijo le redki: junija se bo z možem udeležila sprejema pri angleški kraljici.

Tema tokratne oddaje Projekt Diva je bila oblačenje za protokolarne priložnosti, saj se bo Rada udeležila svečanega sprejema ob stoti obletnici letalstva pri angleški kraljici Elizabeti. Voditeljica Lucija Gubenšek, ki se v tej oddaji preizkuša tudi kot stilistka, je dala Radi Brecelj nekaj nasvetov, kako se bolj ženstveno obleči tudi v vsakodnevnem življenju, saj je Rada kot vojaška medicinska sestra primorana nositi uniformo, športne hlače pa so zaradi udobja postale stalnica tudi v njenem vsakodnevnem slogu.

Lucija je izbrala ženstveno dnevno obleko (Vero Moda - Sportina), ki jo z različnimi kombinacijami Rada lahko obleče ob različnih priložnostih, tudi tistih malce bolj svečanih, če doda bolj vpadljiv nakit (Six) in večerno torbico (Parfois). Foto: Planet TV

Vsa protokolarna pravila oblačenja so zasnovana na tem, da se izogibamo pretirani zapeljivosti, blišču, vpadljivosti in premočnim vzorcem. Ko pomislimo na angleški dvor, seveda najprej pomislimo na formalno oblačenje, klobuke in rokavice, ampak pravila se skozi čas spreminjajo in po mnenju tutorke za dvorno etiketo se nošnja klobukov po novem pričakuje le še na bolj uradnih prireditvah. Da bi se izognili zadregi, pa je bistveno slediti navodilom, ki so priložena vabilu in se nanašajo bolj na dogodek kot na institucijo.

Za Lucijo pa je tista preprosta in ženstvena izbira, ki z malo truda da opazne rezultate, dnevna obleka. Naj bo to tista slavna obleka na preklop, mala črna oblekica ali pa lahka poletna obleka, za vsako žensko in priložnost in postavo obstaja prava. V lepi obleki boste vedno elegantni in primerni. S čimer se strinja celo slavni irski oblikovalec klobukov Philip Treacy, ki pravi: "Verjamem v demokratični pristop k modi. Če se počutiš dobro, potem je odlično. Morda nisi videti dobro, ampak to ni problem."

Ženski del ekipe Projekta Diva: za svečano pričesko je tudi tokrat poskrbela Aska Kajtazovič, Lucija pa je poskrbela za obleko. Foto: Planet TV

Oblikovalko klobukov pa je na pomoč tokrat poklicala tudi Lucija. Priznana umetnica Ana Lazovski, ki deluje v Londonu, je za Radin obisk pri kraljici izdelala unikaten črn klobuček s tančico. Presenečenj pa kar ni bilo konca, saj bo posebej za to priložnost Radi izdelal edinstveno obleko tudi uveljavljeni modni oblikovalec Peter Thaler.

Projekt Diva, oddaja, v kateri ekipa strokovnjakov preobrazi povsem vsakdanje ženske z zanimivimi življenjskimi zgodbami, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.20 na Planet TV.