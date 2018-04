Poseben izziv za stiliste: kako Slovenko pripraviti za sprejem pri kraljici Elizabeti

V sedmem delu oddaje Projekt Diva so preobrazili Rado Brecelj, ki je zadnjih 20 let zaposlena v Slovenski vojski. Kreativna ekipa oddaje, katere cilj je stilska preobrazba povsem vsakdanjih Slovenk, pa se je tokrat srečala z zelo posebnim izzivom: Rada se bo ob stoti obletnici letalstva namreč udeležila svečanega sprejema pri angleški kraljici.

Foto: Planet TV

Rada Brecelj je kot medicinska sestra v vojski zaposlena že od leta 1996. Specializirana je za letalsko medicino in je del helikopterske reševalne enote. Trenutno dela na Poveljstvu sil Slovenske vojske kot višji vojaški uslužbenec za operativno zdravstvo in preventivo naše celotne vojske.

Sprejela jo bo kraljica Elizabeta

Zaradi zahtev njenega poklica Rada vse dneve preživi v uniformi, zasebno pa jo boste največkrat videli v trenirki ali pohodniških oblačilih in obutvi, ker se v tem najbolje počuti. Letos junija pa se bo morala Rada do potankosti urediti. Ne le to, slediti bo morala tudi protokolu oblačenja. Z možem, ki je poveljnik letalstva slovenske vojske, se bosta udeležila svečanega sprejema ob stoti obletnici letalstva pri kraljici Elizabeti.

Foto: Planet TV

Radina želja je bila, da bi jo uredili za to priložnost, in kreativni tim oddaje z voditeljico Lucijo Gubenšek ji je z veseljem ustregel. Lucija je tokrat na pomoč poklicala tudi okrepitve. Ekipi sta se pridružila Ana Lazovski, oblikovalka, ki živi in ustvarja v Londonu, poznana pa je po unikatnem naglavnem okrasju, ter modni oblikovalec Peter Thaler, ki slovi po tem, da znane Slovenke in Slovence oblači za protokolarne dogodke.

Klobuk za svečani dogodek, ki se ga bo Rada udeležila junija, je izdelala priznana oblikovalka pokrival Ana Lazovski. Foto: Planet TV

Oblikovalka pričeske Aska Kajtazovič je Radine kratke lase podaljšala in spela v brezhibno protokolarno figo, Empera z ličili ni pretiraval in se je odločil za subtilen glamur, Lucija pa jo je obleka v dolgo večerno obleko v živo rdeči barvi. Zaradi poškodbe noge Rada še nekaj časa ne bo smela nositi petk, vendar pa se je za to priložnost posebej potrudila in pred objektivom modnega fotografa Mirana Juršiča pozirala tudi v salonarjih.

Radino preobrazbo so si prišli ogledati njeni prijatelji in družina. Foto: Planet TV

Različna pokrivala so modna stalnica na angleškem dvoru, zato ji je Ana Lazovski podarila unikatno izdelan črn klobuček. Da bo 47-letna vojakinja pred kraljico stopila resnično urejena in modno dovršena, pa bo do poletja poskrbel tudi Peter Thaler, ki bo za Rado izdelal obleko po meri.

Foto: Planet TV

V povsem svežih stilskih preobrazbah lahko uživate vsako nedeljo v oddaji Projekt Diva ob 18.20 na Planet TV.