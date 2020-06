Življenje je najdražje v Hongkongu, v Evropi je najdražji Zürich

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hongkongu na lestvici sledita turkmenska prestolnica Aškabad in japonsko glavno mesto Tokio, so pokazali izsledki letne raziskave, ki jo je opravilo mednarodno svetovalno podjetje Mercer.

Aškabad se je na drugo mesto zavihtel tudi zato, ker se sooča z gospodarsko krizo, zaradi katere v mesto doteka občutno manj tujih valut, dodatno težavo pa predstavljajo nihanja valutnih tečajev in inflacija, poroča STA.

Predsedniška palača v Aškabadu Foto: Getty Images

Med najdražjimi mesti za tujce je med prvimi desetimi kar šest azijskih (Singapur je s tretjega nazadoval na peto mesto, v prvi deseterici pa so še tri švicarska mesta, in sicer Zürich na četrtem, Bern na osmem in Ženeva na devetem mestu.

Med ameriškimi mesti se je med prvih deset najdražjih mest za življenje tujcev uvrstil le New York na šestem mestu. Stroški življenja v ameriških mestih so se za tujce zvišali, kar gre pripisati močnemu dolarju, piše STA.

To je deset najdražjih mest po stroških življenja za tujce:

Hongkong Aškabad, Turkmenistan Tokio, Japonska Zürich, Švica Singapur New York, ZDA Šanghaj, Kitajska Bern, Švica Ženeva, Švica Peking, Kitajska

Med evropskimi mesti se je za tujce podražilo življenje v Londonu, ki je zasedel 19. mesto na lestvici, Pariz pa je zdrsnil s 47. na 50. mesto.

Windhoek, glavno mesto Namibije Foto: Getty Images

Najcenejši so stroški življenja za tujce v mestih Karači v Pakistanu, Biškek v Kirgizistanu, Taškent v Uzbekistanu, Windhoek v Namibiji in Tunis v Tuniziji.

Raziskava temelji na stroških življenja, izračunanih v prehodu iz februarja v marec, ko pa se večina držav še ni soočala s posledicami pandemije covida-19.

