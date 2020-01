Zaradi tega početja se nad potnico zgraža na tisoče ljudi #video

"Pogosto letim, a tole zdaleč najbolj ogabna stvar, ki sem jo videl na letalu," je svoje opažanje komentiral Erik Olvera, ki je posnetek objavil na Twitterju. "Potrebujem antibakterijske čistilne robčke. Kje je Naomi Campbell, ko potrebuješ njen čistilni letalski nasvet?" je še zapisal.

I fly a lot and this, by far, is the most disgusting thing I’ve ever seen on a plane. Bringing #antibacterialwipes. Where’s ⁦@NaomiCampbell⁩ when you need her inflight wipe down advice? #Delta #frequentflyer 🤢🤢🤮🤮🤮 pic.twitter.com/kGR2D7hDa7 — Erik Olvera (@JErikOlvera) January 1, 2020

S tem je imel v mislih Naomijino čistilno rutino, ob kateri pred vsakim vzletom temeljito prebriše svoj prostor na letalu. Z dezinfekcijskimi robčki prebriše vse, česar se bo med letom dotaknila: svoj sedež, držalo, mizico, zaslon, gumbe za zračenje ... nato pa čez sedež razgrne svojo odejo, saj pravi, da letalsko osebje skoraj nikoli ne očisti sedežev. Za konec si čez usta povezne še zaščitno masko, ki je med letom ne sname.‏

"O moj bog, prašiči prav zares letijo"

In očitno je pametno, da Naomijino letalsko rutino prevzame vsak, vsaj glede na obnašanje potnice na letalu letalske družbe Delta.

Ta je zaradi svojega ignorantskega početja pristala na Twitterju, kjer je zdaj viralna z več kot 3.400 retviti, pri čemer se večina tviterašev strinja, da je bilo njeno obnašanje nesprejemljivo, ogabno in noro.

"Kaj za vraga je narobe z ljudmi", "O moj bog, prašiči prav zares letijo", "Ko potujete, s seboj vedno vzemite antibakterijske vlažilne robčke" ter "Vse preveč ljudi izgublja občutek, kako se obnašati v družbi" so le eni od številnih komentarjev pod Olverovo objavo.

Nekateri so se celo upravičeno spraševali, ali je to morda počela, ker nima rok, na kar je Olvera odgovoril: "Njene roke so bile čisto v redu. Z njimi je nosila drago prtljago in jih uporabljala za držanje koktajlov in prigrizkov."

Her arms were just fine. She carried her expensive luggage on/off the plane. Also used them to throw back cocktails and take snacks from the galley when the FA wasn’t around. — Erik Olvera (@JErikOlvera) January 2, 2020

