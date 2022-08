Zakaj je prestižno jadransko letovišče že dve leti zaprto?

Nekoč so mu pravili "jugoslovanski Saint-Tropez", tam so dopustovali največji svetovni zvezdniki, nato pa je Sveti Stefan začel toniti v pozabo. Še pred nekaj leti je kazalo, da so mu povrnili staro slavo, a se je nenadoma vse končalo.

"Nekoč ste lahko na Svetem Stefanu počitnikovali le z zlato kreditno kartico, danes pa sploh ne morete," sta novinarki BBC-jeve srbske redakcije zapisali v prispevku o nekoč najprestižnejši destinaciji na Jadranu, otočku ob črnogorski obali, na katerem so nekdanjo ribiško vasico preuredili v letovišče.

Jugoslovanski Saint-Tropez

Rojstvo Svetega Stefana kot turistične destinacije naj bi bila zamisel Edvarda Kardelja, razkošno letovišče so po temeljiti prenovi vasi odprli leta 1960 in v drugi polovici 20. stoletja je bila to turistična destinacija slavnih in bogatih. Tam so počitnikovali Elizabeth Taylor in Richard Burton, pa Orson Welles, Sophia Loren, Carlo Ponti, Kirk Douglas, Sylvester Stallone, Ingemar Stenmark in princesa Margareta, sestra britanske kraljice Elizabete II.

Na jadranskem igrišču za slavne in bogate, ki so ga imenovali tudi "jugoslovanski Saint-Tropez", so prirejali tudi politične konference, med drugim je bil Sveti Stefan tudi prizorišče šahovske bitke med Bobbyjem Fischerjem in Borisom Spaskim.

Foto: Pixabay

Po razpadu Jugoslavije je Sveti Stefan počasi tonil v pozabo, apartmajev in sob v nekdanjih hišah ribičev niso več prenavljali, nato pa se je črnogorska vlada odločila, da letovišče da v najem. Kompleks so leta 2009 popolnoma renovirali in naslednje leto svečano odprli, letovišče je najelo podjetje Adriatic Properties, upravljanje hotela pa je prevzela prestižna hotelska veriga Aman.

Plaže za vse ali le za hotelske goste?

Nekaj let se je zdelo, da si bo Sveti Stefan povrnil staro slavo, zaradi vrtoglavih cen so tam počitnikovali res le petični gostje, medtem pa je lokalno prebivalstvo z nelagodjem opazovalo, kaj se dogaja z njihovo obalo. Podjetje Adriatic Properties je namreč pri bližnji Kraljičini plaži, ki jo je prav tako najemalo, začelo gradnjo velikega hotela, kar je domačine nemalo razburilo. Prepričani so bili, da tako velik kompleks ne sodi na tamkajšnjo obalo, dodatno pa jih je razbesnelo dejstvo, da sta tako Kraljičina plaža kot plaža pri Svetem Stefanu bili rezervirani le za hotelske goste, medtem ko "navadni smrtniki" tja niso imeli dostopa.

Ker od črnogorske vlade, ki jo je takrat vodil Zdravko Krivokapić, niso dobili zagotovila, da bodo plaže lahko ohranili kot ekskluzivne oziroma zaprte za širšo javnost, je veriga Aman ob začetku poletne sezone, maja 2021, hotel zaprla in tako ostaja vse do danes.

Foto: Pixabay

Na nekdaj ekskluzivnih plažah se zdaj lahko kopajo vsi, kar je nekaterim všeč, drugim niti malo. "Na Sveti Stefan so ljudje nekoč prihajali zaradi doživetja, od sončnega vzhoda do zahoda so se zabavali," je za srbski BBC dejal nekdanji direktor tega hotela Vladimir Mitrović, "zdaj pa tam ni ničesar. Lahko tiho gledate v nebo, se tu in tam okopate, in to je to."

Prihodnost Svetega Stefana je zdaj negotova. Podjetje Adriatic Properties, ki otok najema, je na mednarodnem sodišču v Londonu sprožilo arbitražni postopek proti črnogorski vladi, od katere zahteva sto milijonov evrov odškodnine, ker jim ne zagotavlja, da bodo njihovi gosti na plaži imeli mir. Do nadaljnjega tako Sveti Stefan ostaja zaprt, vrata iz kovanega železa, ki varujejo vhod v vasico, pa so že drugo leto zaklenjena.

