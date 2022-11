Za Počitnice v Hurgadi za 2023 do 20 odstotkov popusta first minute!

Oglasno sporočilo

Egipt je že dolgo ena najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij med slovenskimi turisti in popotniki, saj gre za eno redkih letovišč, ki zadovolji praktično vse želje in okuse. Tudi v letu 2023, kot kaže, ne bo nič drugače, zato rezervirajte svoje poletne počitnice 2023 v Hurgadi še danes in ujemite izjemne popuste first minute !

Foto: Shutterstock

Če za večino destinacij na svetu velja, da jih je najugodneje organizirati v lastni režiji, pa so počitnice v Egiptu velika izjema – turistični aranžmaji, ki jih ponujajo agencije, so običajno najcenejša možnost, še več pa lahko prihranite, če oddih načrtujete pravočasno. Pravi trenutek za rezervacijo poletnega dopusta 2023 je zato točno tukaj in zdaj – pri Počitnice.si si počitnice first minute v Hurgadi namreč lahko zagotovite po izjemno ugodnih cenah – tudi do 20 odstotkov ceneje!

V Hurgado, nekdaj mirno ribiško vasico, ki se je skozi desetletja prelevila v pravo počitniško oazo all inclusive za vse generacije in okuse, lahko iz Ljubljane poletite vsako nedeljo za 7 ali 14 dni, od 21. junija dalje pa bodo poleti organizirani ob sredah za 10 dni (sreda–nedelja) ter ob nedeljah za 11 dni (nedelja–sreda). Proti Hurgadi lahko vsako sredo in soboto poletite tudi iz Gradca , z Dunaja pa so poleti v to priljubljeno letovišče ob Rdečem morju organizirani vsak dan.

Zakaj na počitnice v Hurgado?

Večina namestitev v Hurgadi ponuja storitev all inclusive, kar pomeni, da vam med počitnicami ne bo treba skrbeti za popolnoma nič! Hrana in pijača sta vam na voljo praktično skozi ves dan, številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim in večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih.

Foto: Shutterstock

Izkoristite posebne popuste first minute in si pričarajte popolno egiptovsko pravljico! Preglejte ponudbe poletnih počitnic v Hurgadi s pomočjo iskalnika ali pošljite e-mail na z želenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb in pričakovano kakovostjo hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. info@pocitnice.si z želenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb in pričakovano kakovostjo hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih v Hurgadi . Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe so vam svetovalci prina voljo tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici

Foto: Shutterstock

V ponudbi first minute si lahko zagotovite najugodnejše počitnice z izjemnimi popusti, sploh če jih rezervirate pri preverjenem in izkušenem organizatorju potovanj. Na neodvisni spletni turistični agenciji za rezervacije počitnic in potovanj Počitnice.si imajo na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, ob tem pa vam ponujajo tudi možnost svetovanja! To je pomembno predvsem zato, ker si popolne počitnice vsak med nami predstavlja nekoliko drugače. Nekateri se želijo povsem odklopiti od vsakdanjih skrbi in stresa ter uživati na mirnih peščenih plažah, drugi so pristaši stalnih aktivnosti in komaj čakajo, da sprostijo adrenalin na bazenskih toboganih, spet tretje na dopust žene želja po raziskovanju.

Foto: Shutterstock

V Hurgadi se najde idealna namestitev all inclusive za vse okuse, a je dobro, da znamo izbrati pravi hotel. In zato so tu izkušeni svetovalke in svetovalci turistične agencije Počitnice.si, ki vam bodo z veseljem pomagali izbrati ter oblikovati popolne počitnice v Egiptu!

Hurgada – od sproščanja na mirni peščeni plaži do norčij v vodnem parku

Tisti, ki si želite mirnih in sproščenih počitnic, boste svoj raj na Zemlji zagotovo našli v hotelu Siva Grand Beach 5*, ki se nahaja tik ob središču mesta Hurgada in se lahko pohvali s prekrasno, počasi padajočo zasebno plažo. Za družine z malimi otroki je v Hurgadi kot nalašč hotel The Grand Resort 5*, ki je zgrajen v mavrskem stilu in se lahko pohvali z velikimi, prostornimi sobami ter številnimi bazeni, primernimi za različne starosti. Do morja ga ločita cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa je še kopica sprehajalnih poti ter trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju.

Nekoliko večji otroci bodo vsekakor navdušeni nad počitnicami v hotelu Titanic Beach Spa & Aquapark 5*, ki poleg večjega bazenskega kompleksa ter klasičnega otroškega bazena ponuja tudi atraktiven vodni park s tobogani za različne starostne skupine, gusarsko ladjo, divjo reko in bazen z valovi. Norčije na toboganih krasno dopolnjuje dolga peščena plaža s pomolom, prek katerega se dostopa do morja in koralnega grebena, ki se nahaja približno 300 metrov od plaže.

Lepote podvodnega sveta lahko z užitki na toboganih kombinirate tudi v hotelih all inclusive, predela Makady Bay, ki se nahaja približno 30 kilometrov južno od središča Hurgade. Poleg čudovitih peščenih plaž in kristalno čistega morja najdete tu pravi koralni greben, dostopen kar z obale. Med slovenskimi turisti sta v tem delu Hurgade še posebej priljubljena hotela Serenity Fun City 5*, ki se lahko pohvali z vodnim parkom s 26 tobogani, bazenom z valovi in štirimi tematskimi bazeni, ter je od plaže oddaljen približno 500 metrov, in Grand Waterworld Makady 5*, razkošen orientalski hotel, v katerem je poskrbljeno za obilo zabave in aktivnosti, pika na i pa je zagotovo vodni park s tobogani, ki je dolg kar 515 metrov.

Luksor – raj za ljubitelje zgodovine

Če si boste ob tem zaželeli še dodatno popestriti počitnice v Egiptu, imajo v Hurgadi vedno pripravljenih kar nekaj možnosti in idej za vse okuse. Ljubitelje zgodovine bo zagotovo očaral Luksor, ki je ena najpomembnejših zgodovinskih znamenitosti Egipta. Najprej se boste zadržali v impresivnem tempeljskem kompleksu Karnak s porušenimi templji, kapelicami in svetim jezerom, ki so zapuščina različnih faraonov v obdobju, dolgem več kot dva tisoč let. Nato vas bo pot s čolnom čez reko Nil vodila v Zahodne Tebe do Doline kraljev, kjer boste obiskali nekaj čudovito okrašenih grobnic, ki so bile ročno vklesane v skalo pečin doline in navdušujejo s svojo velikostjo ter okrasjem. Od tam se boste odpravili do pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah in se dviga iz puščavske ravnice. Pred vrnitvijo v Hurgado se ustavite še pri Memnonovih kolosih – dveh kipih, visokih približno 18 metrov, ki prikazujeta kralja Amenhotepa III v sedečem položaju in sta nekoč varovala kraljev tempelj.

Po adrenalin na safari, po avanture pa na egiptovske Maldive

Foto: Shutterstock

Za adrenalinske navdušence bo v Hurgadi organiziran safari izlet v puščavo. Okrog poldneva se boste z džipi odpeljali na izhodiščno točko in se po preizkusni vožnji s štirikolesniki pod vodstvom izkušenih puščavskih vodnikov podali na približno 35 kilometrov dolgo pot med gorami in sipinami do vasice Beduinov − arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Za dobrodošlico vam bodo ponudili svoj črni čaj, nato pa vam bodo predstavili svoje življenje in tradicijo. Sprehodili se boste po njihovi vasi in imeli možnost jahati kamele, nato pa vam bodo postregli še z okusno večerjo z žara in brezalkoholnimi napitki. Ob vrnitvi v civilizacijo imejte pripravljen fotoaparat, saj boste lahko na poti posneli čudovite fotografije sončnega zahoda. V Hurgadi sonce namreč vzhaja z morja, zahaja pa za gorami.

Foto: Shutterstock

Na svoj račun boste v Hurgadi prišli tudi avantur in zabave željni počitnikarji, ki lahko toplo vreme izkoristite za celodnevni izlet na Orange Bay. Na poti se boste ustavili na dveh koralnih grebenih, kjer boste lahko snorkljali in opazovali bogat ter barvit podvodni svet Rdečega morja, s kančkom sreče pa boste lahko videli tudi delfine. Na ladji vam bodo postregli okusno kosilo, po okrepčilu pa se boste izkrcali na Orangeu Bayu, ki ga nekateri radi poimenujejo tudi Maldivi Rdečega morja. Tu boste lahko uživali v kristalno čisti vodi in čudovitem razgledu, medtem ko se boste sproščali na ležalnikih pod senco tropskih senčnikov. In fotoaparat je tu obvezni del opreme, saj je otok poln izjemnih kulis za popolne počitniške fotografije.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d. o. o.