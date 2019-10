Vrtoglav pogled na New York: steklena terasa več kot 300 metrov visoko #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova soseska na zahodni strani Manhattna z bleščečimi stolpnicami in zanimivimi arhitekturnimi rešitvami postaja tudi nova turistična znamenitost New Yorka. Obiskovalcev bo zagotovo še več, ko bodo marca prihodnje leto odprli novo atrakcijo, najvišjo razgledno ploščad na zahodni polobli. Za primerjavo: znamenita razgledna ploščad Empire State Buildinga je na 320 metrih višine.

Razgledna ploščad, ki so jo poimenovali Edge, se bo raztezala iz stotega nadstropja nebotičnika 30 Hudson Yards oziroma Severnega stolpa. Obsegala bo slabih 700 kvadratnih metrov, z nje pa bo mogoče ob jasnem vremenu videti tudi več kot 120 kilometrov daleč.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Za dodaten odmerek adrenalina bodo poskrbela steklena tla, zaradi katerih bo sprehod po ploščadi 335 metrov nad zemljo še posebej vznemirljiv.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Obiskovalce bo dvigalo iz pritličja do ploščadi pripeljalo v pičlih 60 sekundah, ker ob spomladanskem odprtju pričakujejo precejšen naval, pa so vstopnice za obisk začeli prodajati že prejšnji teden. Za enourni dostop do ploščadi je treba odšteti dobrih 30 evrov.

Preberite še: