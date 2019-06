Vplivneži z Instagrama množično objavljajo fotografije iz Černobila #foto

Odkar je HBO-jeva serija Černobil v javno zavest spet priklicala to nesrečo iz prejšnjega stoletja, na območju nekdanje jedrske elektrarne in bližnjega mesta duhov Pripjat opažajo od 30- do 40-odstotno rast obiskov. Lani je černobilsko območje, ki je kot spomin in opomin kot turistična destinacija odprto od leta 2011, obiskalo več kot 50 tisoč ljudi.

Da je serija Černobil spodbudila še dodatni obisk območja katastrofe, je avtor serije Craig Mazin na Twitterju označil kot pozitivnega, a ob tem opozoril na neobčutljive in neprimerne fotografije, ki se s černobilskega območja pojavljajo na nekaterih profilih na Instagramu.

Zato je obiskovalcem dejal, da naj ne pozabijo, kakšna strašna tragedija se je tam zgodila, in jih pozval k spoštovanju do vseh, ki so trpeli in se žrtvovali.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.