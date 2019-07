Vinograd s pogledom na Slovenijo razglasili za enega najlepših na svetu #video

Vinska cesta po južnih obronkih avstrijske Štajerske je nedvomno ena najlepših in najbolj urejenih vinskih destinacij v naši širši okolici. Zdaj je v tisto smer priletelo še uradno priznanje - na razglasitvi najlepših oziroma najboljših vinogradov na svetu so v prvo petnajsterico uvrstili tudi vinograd priznane vinske kleti Tement v Ziereggu na avstrijskem Štajerskem.

Tementov vinograd z razgledom na Slovenijo:

Vinograd, ki se spušča pod sodobno kletjo, leži tik ob avstrijsko-slovenski meji, zasajen je s 40 in več let starimi trtami sauvignona in morillona. Prav iz tega vinograda prihajajo najbolj cenjena vina kleti Tement, ki je sicer ena najbolj znanih in priznanih vinskih kleti v Avstriji.

Vinograde imajo sicer tudi na drugih lokacijah na avstrijskem Štajerskem pa tudi na slovenski strani meje - vina iz slovenskega vinograda so poimenovali Fosilni breg.

Na vrhu lestvice Argentina, Urugvaj in Španija

Tementov vinograd Zieregg se je v izboru 50 najboljših vinogradov na svetu uvrstil na 15. mesto, ob njem so se v prvo petnajsterico uvrstili le še trije evropski vinogradi. Na lestvici namreč prevladujejo južnoameriške destinacije, na prvem mestu je vinograd argentinske kleti Zuccardi Valle de Uco, na drugem mestu pa urugvajska klet Garzon. Najvišjo evropsko uvrstitev je dosegla klet Lopez de Heredia v španski Rioji, slovenskih imen pa na lestvici ni.

Nagrade za najlepše vinograde na svetu so letos podelili prvič, izbor so sestavili s pomočjo glasov poznavalcev vina in kulinarike ter strokovnjakov za turizem. Izbor prireja podjetje William Reed, ki stoji tudi za izborom 50 najboljših restavracij na svetu.