Veste, katera je najstarejša datirana hiša v Ljubljani?

Veletrgovec Volk Bosc/Posch (Wolffgang Posch, Wolfgang Bosch) je izhajal iz premožne ljubljanske družine, trgoval pa je z različnim blagom. Bil je tudi lastnik vinotoča in kopališča na bregu blizu današnjega Šentjakobskega mosta. Med letoma 1520 in 1521 je bil ljubljanski župan.

Najstarejša datirana hiša v Ljubljani stoji na najmanjšem mestnem trgu, ki se je po potresu leta 1895 razvil iz nekdanje Ribje ulice. Foto: Ana Kovač

"V času njegovega županovanja so postavili stolp in obzidje na Bregu (ob Nemških vratih) in okrogli stolp pri Krakovem, predvsem zaradi grožnje turških vpadov," je o trgovcu, povezanim z najstarejšo datirano hišo v Ljubljani mogoče prebrati v novi knjigi z naslovom Zgodovina Ljubljane, Od kolišča do zelene prestolnice. Izdali so jo v Mestnem muzeju Ljubljana, ponuja pa sprehod od najzgodnejših obdobij mesta do sodobnega časa.

Zgrajena je bila leta 1528, na njenem pročelju pa je tudi viden grb njenega prvega lastnika veletrgovca Volka Boscha oziroma Poscha. Foto: Ana Kovač

Tako je v njej ovekovečena tudi Boscheva hiša, za katero poimenovanje se v drugih virih pojavlja tudi t. i. Polževa hiša. Njena zanimivost pa je tudi ta, da je v njej leta 1562 živel protestantski reformator in pisec Primož Trubar.

Ribji trg je najmanjši trg v Ljubljani in eden najstarejših ohranjenih delov mesta. Foto: Ana Kovač

Najmanjši trg v Ljubljani

Najstarejša datirana hiša v Ljubljani stoji na najmanjšem mestnem trgu, ki se je po potresu leta 1895 razvil iz nekdanje Ribje ulice. Na njej sta bili od 16. stoletja ribiški pristan in ribja tržnica, kar pojasnjuje tudi izvor imena.

Zimsko zaščiten vodnjak s kipom zlate deklice. Foto: Ana Kovač

Vodnjak iz Tivolija ob reko

Sredi Ribjega trga stoji tudi majhen vodnjak s kipom zlate deklice, ki zliva vodo iz vrča. Kip izvira iz druge polovice 19. stoletja kot zaključek vodnjaka, ki je sprva stal v Tivoliju, približno tam, kjer je bil nekdaj letni kino. Prav zaradi slednjega so ga naprej prestavili ob rob gozda ob Jesenkovi sprehajalni poti. Leta 1981 pa je svoj prostor dobil na Ribjem trgu ob Ljubljanici.

Decembrsko zasičen ljubljanski trg. Foto: Ana Kovač

Preberite še: