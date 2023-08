Vaša naslednja destinacija za popoln oddih v naravi

Oglasno sporočilo

Lika, redko poseljena hrvaška pokrajina, vas vabi na nepozabno aktivno doživetje v objemu naravnih lepot, divjih terenov in bogate kulturne dediščine. Če iščete destinacijo, kjer lahko raziskujete nove poti, se preizkusite v adrenalinskih aktivnostih in uživate v čudoviti naravi brez odvečnih olepšav, je Lika prava destinacija za vas. Predstavljamo vam top aktivnosti in naravne lepote, ki jih ponuja ta čudovita hrvaška pokrajina.

Foto: Aleksandar Gospić

AKTIVNO RAZISKOVANJE NARAVNIH ZAKLADOV LIKE

Dva od osmih hrvaških narodnih parkov sta ponosno doma v Liki. Plitviška jezera, naravno čudo s svojimi kristalno čistimi jezeri, slapovi in naravnimi bazeni, so oazo miru in pristne naravne lepote. Severni Velebit, narodni park z razgibanim terenom ter raznoliko rastlinsko in živalsko dediščino, pa je raj za ljubitelje narave in planin.

Vzpon na Velebit, eno od najlepših gorovij v Evropi, je vrhunsko doživetje za vse ljubitelje hribov in gora. Prepleten s čudovitimi razgledi in obogaten s pohodniškimi potmi za različne stopnje kondicije Velebit ponuja avanturo za vsakogar. Za tiste, ki bi radi raziskali naravne lepote na dveh kolesih, je tu mreža kolesarskih poti, ki se vijejo skozi gozdove, doline in vasi ter ponujajo edinstven vpogled v življenje Like. Planinarjenje in pohodništvo sta popolna načina, kako se resnično približati naravi ter odkrivati skrite kotičke in vrhunske razglede te prelepe pokrajine.

EDINSTVENA VODNA PUSTOLOVŠČINA NA REKI GACKI

Vredno si je vzeti odmor od vsakodnevnega vrveža in se prepustiti mirnim tokovom reke Gacke. Za to dogodivščino ne potrebujete izkušenj ali posebne priprave. Samo vzemite veslo v roke, napolnite se s pozitivno energijo in odpravite na edinstveno vodno potovanje.

Foto: Sergio Gobbo

Reka Gacka slovi po svoji tišini in ponuja popolno okolje za mirno veslanje. Ena od priljubljenih poti, znana kot 5 Bridges Route, se razteza na osmih kilometrih in vam bo vzela približno dve uri in pol. Kajake in kanuje si lahko izposodite v slikovitem Prozorju pri Otočcu, ki je oddaljen le 130 kilometrov od Zagreba.

Reka Gacka je ena izmed najčistejših rek na svetu. Je izjemno čista in bogata s kisikom, kar omogoča rast raznolike vodne vegetacije. Ta vključuje mahove, alge in druge rastline, ki dodajajo izjemno barvitost pokrajini. Njene bregove krasijo bujni gozdovi, prelepi pašniki in travniki. Med sprehodom ali kolesarjenjem boste lahko občudovali naravno lepoto, opazovali vodne ptice in ribe ter se prepustili miru.

Posebnost reke Gacke so postrvi, ki zaradi obilice hrane in kisika v vodi rastejo izjemno hitro, zato je Gacka priljubljena destinacija za ribolov, zlasti muharjenje.

Foto: Ivo Pervan

ODKRIJTE OKUSE LIŠKE KULINARIKE

Liško-senjska županija vas bo navdušila tudi s svojo bogato kulinariko. Okusi od morja do gora se prepletajo v jedeh, ki očarajo vaše brbončice. Okusite sveže ribe, olivno olje, paško jagnjetino, sušeni pršut, liške postrvi in še veliko več. V kombinaciji z bogato naravno kuliso in svežimi sestavinami je to resnično gurmanska pustolovščina.

V LIKO PO PRAVO PUSTOLOVŠČINO

Če iščete aktivni oddih, na katerem bo narava prevzela vajeti in boste lahko odkrili skrite kotičke ter uživali v pristnih okusih in naravnih doživetjih, je Lika destinacija, ki je vredna vašega raziskovanja. Od pohodništva in kolesarjenja do raziskovanja narodnih parkov in kulinarike – v Liki se skriva prava avantura, ki že čaka, da jo odkrijete.

FESTIVAL JESEN V LIKI Gospić, srce Like, bo med 29. oktobrom in 1. novembrom 2023 gostil edinstven dogodek - Jesen v Liki. Ulice Gospića bodo zaživele z barvitostjo prebivalcev in bogato tradicijo, ki jo prinaša ta priljubljeni festival. Na dogodku se bo predstavilo več kot 350 razstavljavcev, ki bodo obiskovalcem predstavili izbor avtohtonih kmetijskih, živilskih, uporabnih in okrasnih izdelkov, navad in običajev, ki odražajo dušo Like in njenih prebivalcev. Festival v Gospiću je odlična priložnost za povezovanje s tamkajšnjimi ustvarjalci, ki bodo svoje unikatne izdelke delili s širšo javnostjo. Poleg tega bo dogodek osvetlil dediščino in tradicijo Like, obiskovalcem pa omogočil vpogled v bogato kulturo tega kraja.

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.