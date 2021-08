Vabljeni v svet neskončnosti – mimo zvezd, v osrčje neznanega

Oglasno sporočilo

V srcu zelenega Vitanja se nahaja fascinantna futuristična stavba Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga ali na kratko Center Noordung, ki v svoji notranjosti ponuja bogato vsebino za vse ljubitelje vesolja in tiste, ki boste po obisku Centra Noordung to šele postali.

Na ogled so izjemno zanimive in interaktivno zastavljene razstave na temo vesolja, ki podajajo vpogled v raziskovanje vesolja in hkrati obiskovalca spodbudijo k razmišljanju o njegovi neskončnosti.

In gremo v vesolje. Najprej vas bo v vesoljske vsebine popeljal Herman Potočnik Noordung, pionir vesoljskih znanosti, ki je s svojim vizionarskim razmišljanjem pustil velik pečat v zgodovini na področju razvoja vesoljskih tehnologij. Spoznali boste, zakaj je futuristični objekt pristal v Vitanju in kašen je globalni pomen Potočnikove ideje.

Spoznali boste lahko tudi dosežke slovenskih podjetij in posameznikov, ki delujejo v vesoljski industriji na svetovni ravni, vključno s prvima slovenskima satelitoma, ki sta se leta 2020 v vesolju pridružila družini umetnih satelitov. S tem je Slovenija pristala na zemljevidu držav, ki delujejo v vesolju. Hkrati se boste seznanili s področjem opazovanja Zemlje iz vesolja ter spoznali sodobne načine in rezultate preučevanja našega planeta, ki so pridobljeni s konstelacijami satelitov Kopernik (Copernicus).

V preteklem letu so v Centru Noordung dodatno nadgradili in razširili vsebinsko polje razstav. V sklopu razstave Življenje v vesolju boste spoznavali življenje astronavtov in kozmonavtov na Mednarodni vesoljski postaji ter se seznanili z misijami, ki so osvajale Luno in Mars. Oba že od nekdaj burita človeško domišljijo, zato nekaj skrivnosti naše Lune in rdečega planeta odstirajo tudi v centru vesoljskih tehnologij.

Verjamemo tudi, da boste ob ogledu razstave Raziskovanje rdečega planeta – Marsa ostali fascinirani nad dosežki, ki jih trenutno omogoča uporaba najsodobnejših tehnologij.

Za celostno doživetje vesolja pa bodo poskrbele multimedijske vsebine in vsebine virtualne resničnosti. Vstopite v interaktivno sobo Vesolje 360 in s pomočjo projekcij postanite popotnik po vesolju, v virtualni resničnosti se sprehodite in izgubite med planeti našega Osončja z aplikacijo VR Noordung ali pa za še bolj noro doživetje poletite v vesolje in pilotirajte letalo v simulatorju letenja Electra VR.

Novost letošnjega leta je avtonomna robotka Vita, s katero Center Noordung stopa na pot uporabe umetne inteligence za pomoč ljudem. Je prva družabna humanoidna robotka na svetu in je sposobna prepoznati obraze in osnovna človeška čustva. Z obiskovalci govori, posluša, pleše in gestikulira. Vsekakor bo popestrila vaš obisk vesoljskega centra in poskrbela, da bo ta še bolj zabaven in interaktiven.

Do konca septembra še izkoristite priložnost in si v živo poglejte kamen, ki so ga astronavti v okviru misije Apollo 17 prinesli na Zemljo.« .«

Naročnik oglasnega sporočila je Center Noordung Vitanje.