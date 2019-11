V tem delu Slovenije je "devet mesecev zima, tri mesece pa mraz"

Čeprav ima zgodba o pogumnem, močnem in samosvojem kmečkem možu z Vrha pri Sv. Trojici že več kot 160 let, se na Blokah zdi, da Martin Krpan še vedno živi. Duh tistega časa vam domačini nazorno uprizorijo, zato tistim, ki neradi berete, priporočamo obisk Krpanove poti, kjer izveste vse o preprodajanju angleške soli in junaškem dejanju, ko je Krpan na Dunaju premagal grozljivega Brdavsa.

Če vas pot zanese v te kraje, se ne pozabite toplo obleči. Pregovor, da je na Blokah devet mesecev zima, tri mesece pa mraz, ni iz trte izvit. Bloška planota leži na 700 metrih nadmorske višine in hitro vas bo zazeblo do kosti. No, če se vam pripeti, da doma pozabite tople rokavice, se lahko pogrejete ob kaminu in čaju v pravljičnem glampingu ob Bloškem jezeru, ki je ves v znamenju lesa in obilice ročnega dela.

Da so zime na Blokah res hude, snega pa veliko, se lahko prepričate, če obujete lesene bloške smuči, s katerimi so nekoč ljudje premagovali dolge razdalje med naselji. Da so bile te smuči edinstveno transportno sredstvo, posebnost v Srednji Evropi, je v Slavi vojvodine Kranjske zapisal že Janez Vajkard Valvasor.

Med obiskom Blok so v stara, a topla zimska oblačila oblekli tudi ustvarjalko petkove rubrike Planet na obisku Suzano Kozel, ki so ji nataknili tudi lesene smuči. Več pa ob 18. uri v oddaji Planet 18.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek.

Oglejte si še: