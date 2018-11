V Postojnski jami zadonel Bocellijev glas #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči je bila v naši najbolj znani jami slavnostna prireditev, s katero so praznovali 200. obletnico njenega odkritja. Ob tej priložnosti ji je zapel tudi operni pevec Matteo Bocelli.

Odkar je preprost svetilničar Luka Čeč 14. aprila 1818 odkril najlepše dele Postojnske jame, je minilo že 200 let. Postojnska jama danes velja za eno največjih in najbolj obiskanih slovenskih znamenitosti, ki so se ji ob tej veliki obletnici poklonili na prav poseben način.

Jama je zasijala v posebnem sijaju, poklonili so se ji vrhunski umetniki, raziskovalci in znanstveniki. Pisatelj Drago Jančar ji je namenil lirično besedilo, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor slavnostni nagovor, vrhunec pa je bil nastop Mattea Bocellija.

Vrhunec doživetja je bil nastop Mattea Bocellija s skladbo Caruso. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

Bocellijevo petje v jami še posebej veličastno

"Počaščen sem, da lahko nastopam v tako izjemnem ambientu Postojnske jame, v katero se preprosto zaljubiš," je povedal Bocelli, ki je vrhove svetovnih glasbenih lestvic na začetku jeseni zasedel z duetom s svojim bolj znanim očetom Andreo Bocellijem. Sinočnji nastop je končal s skladbo Can't help falling in love v duetu s slovensko pevko Nuško Drašček.

Njegov nastop je bil še posebej veličasten, saj se v jami ob petju ustvari šestsekundni odmev, kar je izreden izziv za še tako vrhunske pevce.

Matteo Bocelli je Postojnsko jamo obiskal na posebno povabilo uprave, ki želi ohranjati tradicijo nastopov vrhunskih mednarodnih umetnikov. Pred 90 leti je to tradicijo začel sloviti dirigent milanske Scale Pietro Mascagni.

Matteo Bocelli in Nuška Drašček v duetu Can't stop falling in love. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

Postojnska jama se je nahajala v petih različnih državah

Jami se je poklonil tudi predsednik upravnega odbora Marjan Batagelj, ki jo je označil za najlepšo turistično jamo v Evropi ter spomnil na njeno zgodovinsko zanimivost:

"Postojnska jama se je v zadnjih 200 letih nahajala v kar petih različnih državah, od Avstrije in Avstro-Ogrske, Italije, kratek čas Nemčije, Jugoslavije do končno Slovenije. Preživela je razne državne ureditve in politične sisteme."

Države so se menjavale, za jamo pa je bilo pomembno, kako so vsakokratni upravitelji skrbeli zanjo. Poslanstvo vseh nas, ki danes skrbimo zanjo, je, da to delamo trajnostno. Cilj je, da jo svojim zanamcem zapustimo v boljšem stanju, kot smo jo dobili.

Batagelj je govor sklenil z mislijo, da Postojnski jami želi, da bi Slovenija bila tudi njena zadnja država, v kateri domuje.

V plesni predstavi se Luka Čeč spusti s stropa Koncertne dvorane. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

Jama je bila ob zgodovinskem spektaklu še čarobno osvetljena. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

Dvorane so preplavili zvoki harfe. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

Edinstven nastop Slovenskega okteta na Veliki gori Postojnske jame. Foto: Postojnska jama, d.d., arhiv

