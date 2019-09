V Lučah s ponosom vstopajo v prestižno mrežo gorniških vasi #video

Gore, neokrnjena narava, čist zrak in mir so razlogi za to, da občina Luče kot drugi slovenski kraj za občino Jezersko vstopa v prestižno mrežo gorniških vasi. Luče so se tako znašle v imenitni druščini 27 najlepših alpskih vasi iz Avstrije, Bavarske, Južne Tirolske in Italije. V občini z okoli 1.500 prebivalci poudarjajo, da so še vedno tesno povezani z naravo, obiskovalcem pa ponujajo nemalo doživetij v zavetju Kamniško-Savinjskih Alp.

Občina Luče leži na severu Slovenije oziroma v Savinjsko-šaleški regiji. Središče občine je vas, ki na nadmorski višini 522 metrov leži na rečni terasi nad sotočjem Savinje in Lučnice, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Kraji, združeni pod iniciativo gorniške vasi, so v svojih regijah pravi alpinistični pionirji. Tukaj ne boste našli množične turistične ponudbe, v ospredju so gore in butični alpinizem.

V Lučah bodo svoj mir našli tisti, ki se želijo umakniti od vsakodnevnega vrveža

V Lučah, gnezdu sredi gora, kjer so nekoč sloveli kot odlični gozdarji in ribiči, so ljudje danes še vedno tesno prepleteni z naravo. Turisti, ki se želijo umakniti od hitrega življenjskega tempa, bodo tukaj našli svoj mir. "Na voljo jim je pohodništvo, pozimi je mogoče tudi smučanje, sankanje in ture v hribe," je pojasnil župan Občine Luče Ciril Rosc. Obiskovalcem so med glavno sezono na voljo tudi različna vodna doživetja, na primer soteskanje, kajak in raft, pravi direktor športne agencije Dolina avantur Boštjan Pahovnik.

V Lučah bodo svoj mir našli tisti, ki se želijo umakniti od vsakodnevnega vrveža. Foto: Planet TV

Kmetije so večinoma samooskrbne, gostom postrežejo z domačimi dobrotami

V teh krajih so že dolgo doma planinstvo, gorsko vodništvo in turizem na kmetijah, ki so večinoma samooskrbne. Na kmetiji Koklej gostom v 400 let stari hiši postrežejo domače dobrote na 150 let starih krožnikih. "Vsi imamo ponavadi svoj vrt, pa tudi svoje pujske in krave," je razložila etnologinja Ana Kaker. Gostom postrežejo z domačim savinjskim želodcem, delajo pa tudi mohovt (poseben skutin namaz) in obrnjenik (ajdove žgance, skuhane v smetani z maslom).

Ponosni, da so postali del družine gorniških vasi

V občini živi okoli 1.500 ljudi, ki so ponosni na to, da so postali del družine gorniških vasi. "Nekaj zaradi tradicije, nekaj pa tudi zaradi tega, ker želimo ohraniti to, kar imamo, torej prvobitno naravo, ki so nam jo predniki zaupali, mi pa jo moramo v podobni obliki zaupati naslednjim generacijam," je razložil župan Rosc. Obnovljene domačije, mlini, žage in druge etnološke zanimivosti, kot je etnovasica, se s pomočjo zavednih domačinov vztrajno upirajo zobu časa.

V občini živi okoli 1.500 ljudi, ki so ponosni na to, da so postali del družine gorniških vasi. Foto: Planet TV

Okoliški hribi ponujajo nemalo neprehojenih in nemarkiranih poti

V mini muzeju na prostem lahko v osmih hišicah, narejenih iz 200 let starega lesa, spoznate pozabljene poklice. "Predstavljeni so poklici gospodinje, krojača, čevljarja, mizarja, kovača ... V eni hiški je predstavljen mlin, hiša oziroma današnja dnevna soba s krušno pečjo ter apoteka oziroma lekarna, ker so bili ljudje znani po domačih zdravilih," je pojasnila Kakerjeva. V Lučah imajo tudi dve lepi cerkvi, okoliški hribi in gore pa pohodnikom ponujajo nemalo neprehojenih in nemarkiranih poti.

Množičnega turizma nočejo, želijo ljudi, ki iščejo pristen stik z naravo

Z vstopom v družino gorniških vasi Lučani sporočajo, da si ne želijo množičnega turizma, ampak ljudi, ki iščejo pristen stik z naravo. "Govorimo o predelih, ki imajo resnično neokrnjeno naravo, ki imajo planinsko tradicijo, ljudi, ki živijo s svojim krajem in ki želijo te aktivnosti še bolj približati obiskovalcem," je dejal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen. Manj je včasih več, Luče pa so kraj za užitek in počitek, so še poročali na Planetu.