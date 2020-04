V kenijskem narodnem parku opazili čudo narave: zosla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zebra iz kenijskega narodnega parka je imela očitno zanimiv potep zunaj parka. Potrdili so, da je skotila zosla, mešanico med zebro in oslom, saj njen pomladek očitno ni zebra. Te se namreč skotijo z belimi in rjavimi črtami, ki sčasoma počrnijo, njen potomec pa je večinoma rjav, le z nekaj črnimi črtami po vseh štirih nogah.

Ista zebra je pred enim letom odtavala do kmetije na robu parka in se pridružila čredi krav, kjer so jo celo okronali za častno članico, zato jim ni bilo težko ugotoviti, da se je tam pobližje spoznala tudi z njihovim oslom.

Iz narodnega parka so medtem sporočili, da sta tako mladič kot mama popolnoma zdrava in da uživata, ko se paseta v parku.