V Dubaju nastaja nov luksuzni presežek na vodi #foto

V Dubaju naj bi kmalu nastal nov luksuzni hotel na vodi, ki bo imel ob sebi tudi plavajoče vile in helidrom. Plavajoča palača Kempinski bo s 156 sobami in apartmaji zagotovo poskrbela za glamurozne počitnice v Dubaju.

Plavajoča palača Kempinski, ki bo del slavne verige luksuznih hotelov s sedežem v Švici, bo v Dubaju nov gradbeni presežek. Glavna stavba bo imela 156 sob in apartmajev, restavracije, bare, prostore za wellnes in bazene. Poleg glavne stavbe bo razporejenih 12 plavajočih vil z lastnimi bazeni in dih jemajočimi strešnimi terasami. Osebje pa bo poskrbelo za vse muhe gostov.

Gostje se bodo do hotela pripeljali z gliserjem, seveda pa bosta na voljo tudi plavajoči helidrom in parkirišče za jahte, če bodo uporabniki luksuza želeli uporabiti svoj zasebni prevoz.

Foto: Kempinski/ Coverimages In kaj dejansko pomeni plavajoči hotel? Po besedah predstavnikov verige Kempinski to pomeni, da bi lahko celoten hotelski kompleks prepeljali do drugih sidrišč. A za začetek bo hotel zasidran tik ob plaži Palm Jumeirah in bo nedvomno ponujal nekaj epskih razgledov na dubajsko obzorje.

Hotel trenutno gradijo v ladjedelnici Seagate v Dubaju, odprtje pa načrtujejo za leto 2023.

Foto: Kempinski/ Coverimages To ni edina nenavadna luksuzna nepremičnina, ki jo je veriga Kempinski zgradila v Dubaju. Ponuja tudi sobe Ski Chalet Alpine s pogledom na umetno zasnežena pobočja Ski Dubai, pa tudi hotel Kempinski na slikovitem umetnem arhipelagu Palm Jumeirah.

Plavajoče letovišče ni edini neverjeten projekt, ki se gradi v Dubaju. Na obzorju so številni projekti umetnih otokov, vključno z ogromnim zabavnim letoviščem, znanim kot Dubailand. Njegovo odprtje načrtujejo za leto 2025.

Foto: Kempinski/ Coverimages

Posel v Dubaju cveti. Območje se je izkazalo za eno najbolj priljubljenih tisočletnih destinacij na svetu.

