Ukrajinske stevardese lahko visoke pete zamenjajo za športne copate

Pri ukrajinski letalski družbi SkyUp Airlines so upoštevali željo njihovih stevardes ter namesto oprijetih uniform uvedli ohlapnejše in jih odrešili visokih pet.

Po tem ko so pri ukrajinskem ponudniku nizkocenovnih poletov SkyUp Airlines anketirali svoje uslužbence, so ugotovili, da je posebej pri stevardesah prisotno splošno nezadovoljstvo zaradi uniform. Visoke pete in oprijeta oblačila so namreč za takšno delo neprimerna, saj so zaposlene na nogah velikokrat tudi po 12 ur, zato bi moralo biti udobje na prvem mestu.

"Delo stevardese ni tako romantično. Težko je," je povedala direktorica marketinga letalskega prevoznika Marianna Grygorash in ob tem dodala, da poklic stevardese ne bi smel več biti seksualiziran. Številne letalske družbe so se klasičnih uniform s kratkim krilom, oprijetimi bluzami in visokimi petami oklepale zgolj zaradi "tradicije" in "posla", zdaj pa je čas, da se na prvo mesto postavi udobje.

"Če si 12 ur na nogah in nosiš visoke pete, potem skoraj ne moreš več hoditi," je za BBC dejala stevardesa Daria Solomennaya, ki je še pojasnila, da mnogi ob tem pozabljajo, da morajo stevardese v takšni uniformi tudi očistiti letalo. Uniforme pa so sporne tudi iz praktičnega razloga, v primeru zasilnega pristanka.

Niso edini, ki stevardesam dovoljujejo opustitev visokih pet

Pri SkyUp Airlines so se tako odločili, da spremenijo pravila oblačenja in uniforme prilagodijo željam stevardes. Medtem ko so ohranili prvotno oranžno barvo, so opustili oprijeta krila in jih nadomestili s hlačami, suknjiči pa bodo ohlapnejši in daljši.

Strokovnjakinja za spol Olena Strelnyk je spremembo glasno pozdravila in dejala, da se v Ukrajini začenja odpravljanje seksističnih tradicij in stereotipov.

Sicer pa ukrajinski letalski prevoznik ni edini, ki se je odločil za spremembo uniform stevardes.

Manjše so uvedli že pri Virgin Atlantic, kjer stevardesam dovoljujejo, da med delom ne nosijo ličil, pri Japan Airlines so podobno kot pri SkyUp Airlines opustili obvezno nošenje visokih pet in kril, pri Norwegian Air pa gre za kombinacijo obojega: stevardesam ni več treba nositi ličil in visokih pet.