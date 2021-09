Po lanski okleščeni sezoni so si hrvaški turistični delavci oddahnili. Turisti so se vrnili, izjema so gostje iz azijskih držav, ZDA in Avstralije, ki so si počitniške destinacije očitno poiskali nekje bližje domu. V Splitu, največjem mestu v Dalmaciji, tudi v začetku septembra vlada turistični vrvež, tamkajšnja turistična skupnost pa si želi, da bi sezona trajala čim dlje. "Ljudem je preprosto prekipelo, da tičijo doma, in so komaj čakali, da jo mahnejo na morje. Kdo ve, kaj nas čaka pozimi," je o enem od razlogov za porast obiska spregovorila ena od naših sogovornic.

Pa lanskem delnem zatišju na področju turizma se med hrvaške turistične delavce znova vrača optimizem. Od januarja do avgusta so v Splitu, največjem mestu Dalmacije, zabeležili skoraj 1,3 milijona nočitev, kar je polovico več kot v celem lanskem letu, ki so ga močno zaznamovali ukrepi, namenjeni zajezitvi okužb z novim koronavirusom.

Epidemija novega koronavirusa je spremenila strukturo gostov in njihove želje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če podatke primerjamo z rekordnim letom 2019, so realizirali 87 odstotkov nočitev, kar so po oceni Turistične skupnosti mesta Split zelo dobri rezultati. Predvidevajo, da so plod dobre priprave in izvedbe celotnega turističnega sektorja in izkušenj, ki so jih nabrali v lanski, izredno težki sezoni, ki so jo zaznamovali izzivi epidemije.

Turisti imajo v koronavirusni dobi najraje zasebnost

Prav ti so spremenili tako strukturo gostov kot njihove želje. "Letos je v primerjavi z obdobjem pred pandemijo opazno, da gostje vse bolj iščejo zasebnost, razkošje, naravo in visok standard, zato ne preseneča, da so v Splitu najbolj zasedeni luksuzni hotelski objekti, počitniške hiše in zasebne namestitve visoke kategorije. Nekateri gostje so bili pripravljeni celo spremeniti datum počitnic, da bi lahko rezervirali želeno namestitev," so nam povedali v pisarni splitske turistične skupnosti.

Pravijo, da covidni ukrepi niso negativno vplivali na sezono, kar potrjuje tudi število rezervacij za september, kjer pa bodo na obisk močno vplivale epidemiološke razmere ter precepljenost lokalnega prebivalstva in turistov, sklepajo.

Takšne nepoštene prakse najostreje obsojajo

Glede na to, da smo v zadnjem času zasledili kar nekaj primerov, ko so hrvaški ponudniki turističnih storitev svoje kapacitete v predsezoni oddali po nizkih cenah, nato pa v sezoni v istem terminu namestitev za višjo ceno oddali drugemu turistu, medtem ko je tisti, ki je rezervacijo opravil že pred časom, ostal praznik rok, smo turistično skupnost v Splitu v zvezi s tem zaprosili za komentar.

"Takšne prakse najostreje obsojamo, saj so nepoštene do turistov, na račun kratkoročne koristi za ponudnika pa škodijo njegovemu ugledu in ugledu same destinacije," pravijo v Splitu in hkrati poudarjajo, da so takšni primeri redki, kar pa še ne pomeni, da se ne dogajajo.

Izpostavili so še, da gostje, ki namestitev rezervirajo prek domačih turističnih agencij ali tujih uveljavljenih platform, kot sta Booking.com ali AirBnb, uživajo določeno zaščito potrošnikov, zato do takšnih zlorab ne prihaja.

"V primeru, da pa bi do kršitev vseeno prihajalo, pa obstajajo načini za razrešitev zapleta. Na primer zagotovitev nadomestne namestitve ali zaračunavanje penalov za ponudnika," so nam še povedali.

Turističnimi delavci si manejo roke Ko smo se sprehodili po najbolj obljudeni splitski promenadi Rivi in iskali sogovornike na temo turizma, nas je kar nekaj ljudi zavrnilo, češ da so jim nadrejeni naročili, naj ne komentirajo letošnje turistične sezone in turizma nasploh. Po vztrajnem spraševanju smo vendarle našli nekaj sogovornikov, ki so nam lahko postregli z vtisi iz terena. Glasbenik Tiho iz Splita si je med epidemijo moral posikati drugo delo. Po Splitu s kolesom in prikolico prevaža turiste. Foto: Grega Valančič/Sportida Tiho iz Splita, taksist prikolice na nožni pogon: "S tem 'športom' se ukvarjam od epidemije naprej, saj sem sicer glasbenik. Igram klavir in vse vrste kitare. Žal med 'korono' ni bilo dela, pa tudi zdaj življenje zaradi ukrepov zamre že po polnoči, tako da za glasbenike ni ravno veliko priložnosti, pa sem se oprijel drugega dela. Prevažam turiste.



Kakšna je sezona? Zelo dobra, precej boljša kot lanska. Stranke imam od vsepovsod, prevladujejo pa Francozi, teh je letos presenetljivo veliko, Angleži, Nizozemci, Švedi, Danci, Nemci … Cela Evropa je tu, manjkajo le Azijci, Američani in Avstralci, ki so vezani na letalski prevoz. Delo s turisti bom opravljal do konca poletne sezone, potem pa res upam, da se bom lahko vrnil v glasbene vode. S tem, kar zaslužim, sicer lahko preživim, saj mi drugega niti ne preostane." Foto: Grega Valančič/Sportida Dora iz Splita, prodajalka na stojnici s sadjem: "Tukaj delam četrto sezono. Če primerjam obisk z rekordno sezono 2019, lahko rečem, da je enak, če ne celo boljši. A le, kar zadeva poletne mesece. Pred epidemijo je bila naša sezona precej daljša, obisk smo imeli vse leto, od februarja do novembra. Občuti se, da ni gostov iz Azije in ZDA. Letos prevladujejo turisti iz Francije in Poljske, medtem ko Slovenci niso naše stranke. Očitno se raje zadržujejo na drugih lokacijah." Anja iz Kaštela je navdušena nad letošnjo sezono. Trikrat boljša je kot lanska, ocenjuje. Foto: Grega Valančič/Sportida Anja iz Kaštela, ponudnica ladijskih prevozov do bližnjih otokov: "S tem delom se ukvarjam že deset let, zadnja tri leta v Splitu. Letošnja sezona je precej boljša kot lanska. Trikrat boljša, če ocenim čez palec. Lani je sezona trajala le mesec dni, mesec in pol, potem pa so jo omejitve zaradi covid-19 že septembra predčasno končale, medtem ko je letošnja sezona že bolj podobna pravi sezoni. Mislim, da smo vsi pozitivno presenečeni nad obiskom. Verjetno je ljudem preprosto prekipelo, da tičijo doma, in so komaj čakali, da jo mahnejo na morje. Kdo ve, kaj nas čaka pozimi. Julija in avgusta smo imeli res veliko prometa. Prihajalo je do situacij, ko smo imeli za dva do tri dni vnaprej razprodana mesta na ladji. Še zdaj, septembra, imamo dober obisk. Cen nismo povišali že zadnja tri leta. Med obiskovalci Splita je največ turistov iz držav, ki so dosegljive z avtomobilom, torej Poljaki, Čehi, Slovaki, Madžari, Nemci, Avstrijci, Ukrajinci, Rusi, ogromno je tudi Francozov in drugih gostov iz Beneluxa, precej manj pa je gostov, ki pripotujejo z letali, torej Azijcev, Američanov in Skandinavcev. Presenetljivo malo je Italijanov, menda zaradi izredno slabih gospodarskih razmer. Upam, da jih je v Istri več," si želi Poljakinja, ki pa že vrsto let živi v Dalmaciji in je niti naglas ne izdaja več, da ni domačinka."

Pogrešajo Azijce in Američane

Letos so največ nočitev ustvarili gostje iz Francije, Nemčije, Poljske, Nizozemske in Združenega kraljestva, kar kaže na delno spremembo strukture gostov. Manj je gostov iz Azije in ZDA, a pričakujejo, da bi se ta odstotek lahko izboljšal že prihodnje leto, povečan obisk iz Francije in Poljske pa pripisujejo dobri letalski povezavi.

Slovenci so do konca avgusta v mestu Split ustvarili 24.100 nočitev, kar je 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani, in 5.200 prihodov, kar je 30 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Če podatke primerjamo z rekordno sezono 2019, so številke v prihodih na 78 odstotkih in 58 odstotkih, če gledamo na število nočitev.

"Slovenci na počitnicah v Splitu največ nočitev ustvarijo v zasebnih namestitvah, med obiskom največjega mesta v Dalmaciji pa jih najbolj zanimajo kulturne prireditve," ugotavljajo na Turistični skupnosti mesta Split. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci imajo najraje mir

"Slovenci so predvsem individualni gostje. Največ nočitev ustvarijo v zasebnih namestitvah, enako je razmerje nočitev v kampih in hotelih, kar potrjuje, da so Slovenci ohranili navade glede izbire namestitvenih kapacitet. Med obiskom Splita jih najbolj zanimajo kulturne prireditve, sledijo dejavnosti v naravi, zelo priljubljeni pa so tudi izleti na bližnje otoke," še ugotavljajo v Turistični skupnosti mesta Split.