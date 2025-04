Tradicionalne jedi, ki osvajajo svet

Že veste, da je hrvaška kulinarika pravo bogastvo okusov, vonjev in tradicije? Odkrijte pravo gastronomsko zakladnico, kjer se prepletajo okusi Mediterana in Srednje Evrope. Vsaka regija ponuja edinstvene specialitete, ki jih je vredno poskusiti – od morske obale do celinskega dela države.

Istra in Kvarner

Uživajte v znamenitih fužih s tartufi, morski hrani in slavnem pršutu. Istra slovi po svojih fužih s tartufi, eni najbolj prepoznavnih specialitet regije. To tradicionalno vrsto domačih testenin pogosto postrežejo s kremasto omako iz belih ali črnih tartufov, ki dajejo jedi bogat in prefinjen okus. Poleg tega je Kvarner znan po kvarnerskih škampih, ki veljajo za ene najboljših na svetu, zaradi svoje sočne teksture in rahlo sladkega okusa. Ne smemo pozabiti niti na istrski pršut, ki se suši na burji in ima edinstven okus ter aromo.

Dalmacija

Pašticada, sveže ribe in školjke ter legendarni soparnik so jedi, ki jih ne smete zamuditi. Ena najbolj znanih dalmatinskih jedi je pašticada – bogata mesna jed, pri kateri se goveje meso marinira v vinu in začimbah, nato pa dolgo kuha s suhim sadjem, paradižnikom in česnom. Rezultat je mehko in sočno meso s sladko-kislo omako, ki se tradicionalno postreže z domačimi njoki.

Ljubitelji zelenjave pa bodo navdušeni nad soparnikom, še ena preprosta, a dragocena jed, ki je vpisana v register zaščitenih geografskih označb, tanka pita iz testa, blitve in čebule, ki se že stoletja tradicionalno pripravlja v Dalmaciji.

Slavonija in Baranja

Znani sta po bogatih mesnih jedeh, kot sta čobanac in kulen, pa tudi po odličnih vinih. Ta regija je znana po svoji bogati in pikantni kuhinji. Slavonski kulen je najbolj prepoznaven suhomesnat izdelek, ki ga odlikujeta močan okus in aroma rdeče paprike.

Fiš paprikaš je prav tako priljubljena jed – pikantna ribja enolončnica, pripravljena iz sladkovodnih rib, kot so som, ščuka ali krap, z obilico paprike, čebule in vina.

Ena najbolj znanih ribjih jedi vzhodne Hrvaške pa je šaran na rašljah. Krapa prerežejo, začinijo in pečejo na odprtem ognju med ražnji, kar mu daje poseben dimljen okus. Pogosto ga postrežejo s kruhom in vinom.

Osrednja Hrvaška in Lika

Tradicionalni štruklji, liški krompir in jagnjetina izpod peke navdušujejo domačine in turiste.

V tej regiji prevladuje rustikalna in hranljiva hrana. Zagorski štruklji so ena najbolj znanih jedi, ki jih lahko uživamo v sladki ali slani različici – tanko vlečeno testo je polnjeno s svežim sirom in lahko kuhano ali pečeno. Liški krompir je preprost, a izjemno okusen – značilno rdečkast krompir iz Like se peče s kožo, nato pa postreže s sirom ali domačo smetano.

Ljubitelji mesa pa ne smejo zamuditi jagnjetine izpod peke, ki se pripravlja pod železnim zvonom "peka", kjer se meso počasi peče v lastnem soku, dokler ne postane mehko in polno okusa.

Ne smemo pozabiti niti krpice z zeljem – jed iz preprostih širokih rezancev, ki so pomešani s praženim zeljem in začimbami, pogosto postrežena kot priloga ali samostojna jed.

Sladice – sladki zaključek hrvaške kulinarične pravljice

Na Hrvaškem lahko najdete številne tradicionalne sladice, ki so se prenašale iz generacije v generacijo.

Samoborske kremšnite – Samobor je znan po tej preprosti, a božanski sladici, ki se od drugih kremnih rezin razlikuje po svoji izjemno lahki, puhasti kremi in hrustljavem listnatem testu. Prava samoborska kremšnita ima specifično strukturo – zgornja plast testa mora biti hrustljava, krema rahla in bogata, spodnja plast pa ravno prav čvrsta, da drži vse skupaj.

Rabska torta – Posebna in bogata sladica z otoka Rab, pripravljena iz mandljev, limonine lupinice, maraskina (češnjevega likerja) in nežnega testa. Po legendi naj bi jo prvič postregli papežu Aleksandru III. v 12. stoletju. Njena spiralasta oblika in bogata mandljeva aroma sta zaščitni znak tega otoškega kulinaričnega bisera.

Rožata – Dalmatinska različica crème brûléeja, narejena iz mleka, jajc in sladkorja, z dodatkom karameliziranega sladkorja in značilne arome rožne vode, po kateri je dobila ime. Ta nežna in kremasta sladica se tradicionalno pripravlja v okroglih modelih in postreže s tekočo karamelo.

Ne glede na to, ali ste ljubitelji mesnih, ribjih ali vegetarijanskih jedi, Hrvaška ponuja nepozabne gastronomske užitke! Hvala, ker z nami odkrivate pristne okuse Hrvaške! Ste lačni več gastronomskega navdiha? Kliknite tukaj.

