Top 4 izleti v gore, ki jih letos ne smete izpustiti

Povzpnite se na vrh, zadihajte s polnimi pljuči in uživajte ob čudovitih razgledih, ki jih ponuja naša dežela.

Da bo odločitev za naslednje gorske podvige nekoliko lažja, smo za vas pripravili izbor štirih izletov, s katerimi boste obšli večji del Slovenije. Ne samo to, posebnost tokratnih izletov je še ena: vsa izhodiščna mesta tokratnih izletov boste lahko dosegli kar z vlakom: poceni, preprosto in nadvse sproščujoče. Pa začnimo!

#PRVI IZLET: lahek vzpon, prežet z zgodovino

Naj vas prvi izlet ponese proti morju, ampak ne čisto do obale. Z vlakom odpotujte do Solkana, od koder priporočamo vzpon na vrh Sabotina. Vzpon je nezahteven in zato primeren tudi za družine z otroki. Je pa hkrati poučen, saj vas bo popeljal v srž srditih bojev med prvo svetovno vojno. Na samem vrhu vas bo nagradil s čudovitim razgledom na Julijce, Kras, Sočo in vse tja do morja.

Najzanimivejša atrakcija na poti so kaverne, ki so jih zgradili avstro-ogrski vojaki. V njih so bili obrambni in bojni položaji, zaklonišča ter zavetišča.

Zanimivost: Pod Sabotinom se pne čez reko Sočo železniški most z največjim kamnitim lokom na svetu, ki meri 85 metrov in je bil zgrajen leta 1906. To je bila takrat glavna železniška povezava med Trstom in Dunajem.

Foto: Klemen Korenjak

To je destinacija, ki je zaradi cvetenja snežno belih narcis najbolj obljudena maja, vse leto pa je nedvomno prava izbira za vse tiste, ki iščete priložnost za sproščujoč sprehod v naravi.

Pot začnete na Jesenicah, do kamor vas bo iz Ljubljane zelo hitro pripeljal vlak.

Prvih nekaj sto metrov vas pot vodi po asfaltu, potem pa vas bo označena pot vodila skozi gozd. Na nadmorski višini 1.500 metrov boste prispeli do slikovitih travnikov pobočja Golice, kjer boste zadnje narcise našli vse do sredine junija. Do koče na Golici vas od tu čaka samo še deset minut hoje po peščeni poti.

Če vam bodo noge dopustile, si po kratkem počitku privoščite še 40-minutno hojo do vrha. Malo bolj strma pot se vam bo obrestovala, saj boste na samem vrhu deležni norega razgleda na celotno Gorenjsko z vsemi najlepšimi okoliškim vrhovi.

Tretji konec tedna se z vlakom odpeljite v Zasavje, in sicer do postaje Breg, kjer bo vaše izhodišče za tretji vzpon.

Lisca je razgledni vrh, ki ga boste osvojili z lahkoto, saj je pot do vrha preprosta in primerna za tudi manj pripravljene pohodnike.

Na vrhu se boste lahko okrepčali v Tončkovem domu, kjer boste lahko na razgledni terasi ob dobri pijači občudovali slikovito pokrajino, ki se bo raztezala pod vami. Ob lepem vremenu boste lahko videli tudi Julijce s Triglavom.

Lisca velja za pravi posavski biser predvsem zaradi lepe narave in različnih možnosti za rekreacijo – poleg pohodništva lahko na svoj račun pridejo vsi ljubitelji kolesarjenja in plezanja.

#ČETRTI IZLET: do domačega štajerskega bisera

Zadnji izlet naj bo v znamenju štajerske domačnosti. Z vlakom se zapeljite do Maribora in nato še z avtobusom do vzpenjače, s katero se odpeljite do vrha. Od tukaj imate veliko možnosti za celodnevno uživanje v naravi, vsekakor pa priporočamo vzpon na znameniti Areh.

Na vrhu se boste lahko okrepčali v Ruski koči, v neposredni bližini pa si lahko ogledate tudi znamenito cerkev svetega Areha (Henrika). Osvežite se lahko tudi z zdravilno vodo, ki teče v neposredni bližini kapelice.

Z vlakom do najlepših biserov Slovenije

Osvajanje najlepših vrhov je lahko prav posebno doživetje, če se boste odločili, da boste pot začeli in končali kar z vlakom. Pustite doma skrbi, izognite se gneči na cestah in se posvetite samo čistemu uživanju. Usedite se na vlak in uživajte ob razgledih, ki vam jih ponuja vijuganje po tirnicah, ter seveda ob brezskrbni družbi svojih najbližjih.

Da bo vaše potovanje še bolj lahkotno, so to poletje poskrbele Slovenske železnice, in sicer s prav posebno ponudbo.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih boste lahko samo z eno vozovnico opravili neomejeno število voženj z vlakom v drugem razredu.

Cena vozovnica IZLETka je za odraslega 15 evrov, za otroka od 6. do 12. leta pa 7,50 evra.

Vozovnica bo veljala pet dni, s tem da mora biti prvi dan potovanja sobota, nedelja ali praznik. Ob delovnih dneh IZLETka ne bo veljala, brez skrbi pa jo je mogoče uporabiti na praznik, ki sledi koncu tedna, tudi če je vmes dan ali dva presledka.

Imetniki kartice ugodnosti SŽ Družine bodo lahko pri nakupu vozovnice IZLETka izkoristili dodatne ugodnosti. Družinsko pavšalno vozovnico bo mogoče kupiti za do deset oseb, vpisanih na SŽ-kartici ugodnosti - DRUŽINE.

Cena pavšalne vozovnice Družinska IZLETka bo za družinsko potovanje znašala 30 evrov.

Veljala bo pet dni, s tem da se mora potovanje začeti na soboto, nedeljo ali praznik. Da bi družina lahko izkoristila ponudbo, mora biti najmanj ena oseba starejša od dvanajst let, vsaj en otrok pa mlajši od dvanajst let.

Ponudba ZLATKA omogoča ugodna potovanja v zlatih letih. Posamezniki, starejši od 65 let, lahko z vozovnico Zlatka leto dni neomejeno potujejo po vseh progah v Sloveniji.

Cena za posamezno vozovnico je 299 evrov. Dve vozovnici, kupljeni skupaj, staneta 499 evrov. Vozovnica velja vsak dan, na vseh progah in za neomejeno razdaljo. Strošek potovanja na dan je tako ne glede na relacijo zgolj 82 centov.

VEČ O PONUDBI PREBERITE TUKAJ.