Malo drugačen izlet za konec tedna: v iskanju vodnih biserov

Iščete novo idejo za izlet? Zakaj je ne bi zapolnili s kančkom romantične nostalgije in brezskrbne vožnje brez gneče in zastojev v prometu. Usedite se na vlak in se prepustite ležerni in slikoviti vožnji, ki vas bo spremljala do cilja.

Odkrivajte najlepše in najbolj znamenite bisere Slovenije kar z vlakom. Dovolite si nekaj sproščenega počitka v družbi svojih najbližjih in se prepustite romantičnemu zibanju med vožnjo.

Predstavljamo vam izlete z vlakom, ki nam že s samo vožnjo pričarajo nostalgičen občutek, ustavijo hitri čas drvenja in spopadanja z gnečo na cesti ter omogočijo, da že na poti čas izkoristimo za druženje, igro, spoznavanja.

Foto: Thinkstock

Izbrali smo nekaj najlepših vodnih biserov v naši deželici, do katerih lahko pridete preprosto kar z vlakom – poceni in brezskrbno.

Za vsakega nekaj – izberite svoj najljubši vodni biser z vlakom: ste bolj za nežno razvajanje v toplicah, za pustolovščine ob kakšnem slikovitem jezeru ali vam je morda zadišalo morje?

Foto: Thinkstock

Če bi si ta konec radi privoščili popolno sprostitev in razvajanje v bazenih ali ob kakšni regeneracijski masaži, potem naj bodo vaša tokratna destinacija toplice.

Z vlakom se lahko pripeljete neposredno do številnih termalnih kopališč, tako da lahko pravzaprav izbirate tako na podlagi vaših želja kot tudi ugodnosti, ki vam jih ob tem ponujajo Slovenske železnice.

Ob nakupu vozovnice za vlak boste namreč prejeli cenejše kopanje od 20 do 50 %, in sicer za naslednje destinacije:

#Terme Olimia: okolica term omogoča najrazličnejše aktivnosti. Obiščite minoritski samostan Olimije, zapeljite se do grada Pilštanj, najmlajši pa bodo najbolj uživali na Jelenovem grebenu in v deželi pravljic in domišljije. Na voljo so tudi slikovite kolesarke poti.

#Thermania Laško: privoščite se sproščujoč sprehod po mestnih ulicah Laškega, oglejte si muzej in grad Tabor. V okolici imate veliko možnosti za pohodništvo in kolesarjenje.

#Terme Čatež: slikovito okolico term lahko spoznate s kolesom ali celo s posebnim panoramskim busom. Priporočamo ogled Brežic, vsekakor pa ne smete izpustiti ogleda gradu na Mokricah.

#Rimske terme: spoznajte tradicijo splavarjev na Savi, odkrijte naravne lepote v bližini ali si privoščite kavico v bližnjem kraju Radeče.

#Vodni park Bohinj: najprej uživanje v vodnem parku, potem pa še idilični sprehod ob lepotah okolici znamenitega jezera. To je nedvomno destinacija, kjer bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji naravnih znamenitosti in čudovitih razgledov.

Osvežujoči popusti za obisk termalnih biserov 50 % popusta za celodnevni obisk termalnega parka v Termah Ptuj in 20 % popusta za wellness storitve v wellness centru Valens Augusta v Grand Hotelu Primus; 30 % popusta na sobotni celodnevni obisk bazenov Termalija in Aqualuna v termah Olimia, za otroke do 12. leta pa 50 % popusta; 25 % popusta za kopanje in obisk savne ter 15 % popusta za wellness storitve v Wellness centru Amalija v Rimskih termah; 20 % popusta za obisk poletne in zimske termalne riviere in savna parka v Termah Čatež; 20 % popusta za kopanje, kopanje in savno, ter 10 % popusta za zdravstvene in wellness storitve v Zdravilišču in Wellness parku Laško; 10 % popusta za kopanje v Vodnem parku Bohinj. Upokojencem ob nakupu tridnevnega paketa prenočitev v hotelu Bohinj EKO Park vrnejo strošek prevoza z vlakom. Preverite raznoliko ponudbo Slovenskih železnic in si še danes izberite vozovnico za svoj naslednji izlet.

Foto: Bor Slana

Vas vleče do kakšnega slovenskega jezera? Nič lažjega, tudi do tja vas lahko pripelje vlak. Za vas smo izbrali štiri destinacije, ki bodo v naslednjih mesecih še kako aktualne.

Bled: na skok v osvežujočo jezero, na slastno kremno rezino, morda na golf ali zgolj na romantičen sprehod. Bled je vedno dobra odločitev za izlet, ne glede na letni čas in ne glede na to, ali se tja odpravljate v dvoje ali v družbi otrok. Železniška postaja Bled jezero se nahaja od 5 do 10 minut hoje od kopališč.

Bohinj: v poletnih dneh ponuja še boljšo osvežitev, tudi s temperaturami v zraku. Najljubši plaži sta Fužinarski zaliv in Ukanc s prodnato plažo. Z vlakom se zapeljete do Bohinjske Bistrice, od tam pa si lahko privoščite pot s kolesom - od železniške postaje do jezera traja približno 20 minut kolesarjenja.

Velenje: vedno bolj popularna Velenjska plaža ob velenjskem jezeru vabi s kopanjem v modrini jezera in urejeno prijetno okolico z veliko lepo pokošene travne površine, primerne za poležavanje. Kopališče se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Velenje Pesje, ki je oddaljena od jezera le 5 minut hoje. V neposredni bližini jezera lahko spoznate tudi zgodbe rudarjev v podzemnem lignitnem svetu. Ogled Muzej Premogovništva zna biti nepozabna izkušnja. Spustite se 157 metrov pod zemljo in doživite svet rudarjev, pogostijo vas tudi z rudarsko malico.

Zbiljsko jezero: z vlakom se zapeljete do Medvod. Na železniški postaji je tudi turistično informacijski center Zavoda Sotočje, kjer lahko ugodno najamete tudi kolo. Do jezera je od železniške postaje le okoli dva kilometra. V bližini Zbiljskega jezera je Dragočajna s hotelom in avtokampom ter Valburga z gradom Smlednik, do kamor vas pelje prijetna in kratka pohodna pot, primerna tudi za manjše otroke.

Koliko stane vožnja do najljubšega jezera? Bled: 6,59 €* Bohinjska Bistrica: 7,17 €* Velenje: 10,29 €* Medvode: 1,85 €* *Navedene so redne cene za odhode iz Ljubljane. S SŽ kartico ugodnosti MLADI, DRUŽINE ali SENIORJI, lahko na te cene koristite tudi do 50 % popusta.

Foto: Thinkstock

Izlet na morje ob koncu tedna je lahko v tem obdobju prava mešanica živčnosti in dolgih zastojev, zaradi katerih lahko zamudite neprecenljive trenutke ležernosti ob morju. Prav zaradi tega je izbira drugačnega prevoznega sredstva odločitev, zaradi katere se boste že po prvi minuti vožnje počutili kot na kakšni neverjetni pustolovščini.

Usedite se na vlak in samo uživajte: naj vas popelje skozi idilično pokrajino Krasa in naj vam pričara neko posebno potovalno avtentičnost, ki je sicer nikoli ne bi občutili.

Zapeljite se do Kopra, ki je najboljše izhodišče za pohajkovanje po slovenski obali, ali se prepustite zanesti še naprej, proti Hrvaški – vse tja do Pulja, Reke, Opatije ali Splita.

V Pulju si lahko privoščite oddih s kopanjem ali odpotujete kam drugam ob obali. Lahko pa se ustavite tudi na vmesnih postajah v Istri (Pazin, Buzet ...). Na območju Buzeta so urejene pohodniške in kolesarske poti, območje Roča pa je vse bolj zanimivo za vadbo z jadralnimi padali in prosto plezanje v istrskih skalah. Ali pa se preprosto odločite za izlet do najmanjšega mesta na svetu Huma, vabijo pa tudi številni dogodki, ki jih v Istri že tradicionalno organizirajo vse leto.

Koliko vas stane vožnja do morja? Koper: 11,36 €* Reka: 9 €* Pulj: 19 €* Opatija: 9 €* Split: 76,60 €* *Navedene so redne cene za odhode iz Ljubljane. S SŽ kartico ugodnosti MLADI, DRUŽINE ali SENIORJI, lahko na te cene koristite tudi do 50 % popusta.