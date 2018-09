Tina Maze: Ničesar ne pogrešam. Niti nimam časa, da bi.

"Pestro je, dogaja se mi še bolj kot prej, in to me veseli. Počutim se kot začetnik. Sedem mesecev star," obdobje zadnjih sedmih mesecev, odkar je svojim vlogam dodala še vlogo mame, opisuje nekdanja alpska smučarka Tina Maze. Včeraj je v Kopru podeljevala kolajne najboljšim na polovičnem ironmanu , prvem v Sloveniji.

Petintridesetletna Korošica z nepogrešljivo vijoličasto kapico na glavi in zeleno zastavico s sloganom I Feel Slovenia v roki, je včeraj v cilju prvega slovenskega polovičnega ironmana v družbi prostovoljcev, ki so pripomogli k brezhibni izvedbi tekmovanja, pričakala jeklene žene in može, ki so lovili limitni čas osmih ur in pol ter ciljno črto na koprski promenadi prečkali med zadnjimi.

"Kdorkoli je opravil ironmana, si zasluži vse spoštovanje. Meni zagotovo ne bi uspelo." Foto: Vid Ponikvar

"Kdorkoli je opravil ironman, bodisi da je prvi ali zadnji, je v mojih očeh vreden vsega spoštovanja. Meni zagotovo ne bi uspelo," je priznala nekdanja smučarka, ki je ob koncu tekmovanja prevzela vlogo podeljevalke odličij najboljšim trem v vseh starostnih kategorijah.

V ciljni ravnini prve ironmanske polovičke na slovenskih tleh se je pridružila prostovoljcem. Foto: Vid Ponikvar

V ciljni ravnini se počuti kot doma

Svojo tekmovalno žilico brzda brez težav. "Ne, nič več me ne potegne, v ciljni ravnini se počutim kot doma. Je pa res, da mi takšne prireditve prikličejo tekmovalne spomine. Čeprav gre pri triatlonu za povsem druge discipline kot pri smučanju, je zadovoljstvo v cilju povsem enako. No, verjetno so triatlonci, ki na terenu preživijo več ur, v cilju še bolj srečni, kot sem bila po dveh minutah na tekmi jaz."

Še vedno je priljubljena fotografska "tarča" ... Foto: Vid Ponikvar

Nikoli končana evforija

Čeprav je od športnega slovesa Mazejeve preteklo že ogromno vode, je njena prisotnost za ljudi še vedno magnet. Včeraj je spet ničkolikokrat pozirala za skupno fotografijo in selfije. Zakaj meni, da se evforija še vedno ni polegla?

"Ne vem, verjetno zato, ker je bila evforija, ki se je ustvarila v obdobju, ko sem dosegala odmevnejše rezultate, res velika. Verjetno se vsa ta čustva med ljudmi vsakokrat, ko se pojavim v javnosti, spet prebudijo. Hočeš ali nočeš, pri ljudeh pustiš neki pečat," je prepričana.

Potem ko je zadnje "ironmane" pričakala v cilju, je najboljšim v vseh starostnih kategorijah razdelila medalje in nagrade. Foto: Vid Ponikvar

Kot primer izpostavlja nekdanjega italijanskega smučarja Alberta Tombo. "Že zdavnaj je zaključil svojo športno kariero, pa je v Italiji še vedno zvezda, kjerkoli se pojavi. Mislim, da je razlog tudi v tem, da se ne pojavlja povsod in da ni vedno in povsod dosegljiv. Zdi se mi pomembno, da se držiš manjšega števila projektov, pa tiste opraviš dobro. To je tudi moja želja. Sodelujem samo pri projektih partnerjev, s katerimi nas veže dolgo sodelovanje, in za to sem jim zelo hvaležna. To daje moč meni in njim, vsaj tako se mi zdi."

Slovenija na seznamu številnih

Nekdanja prva dama smučarske karavane se je v Kopru pojavila v vlogi promotorke Slovenije kot turistične destinacije. "Promocija naše države nam zadnje čase res lepo uspeva, svoje bo prav gotovo prinesla tudi organizacija ironmana, ki velja za zelo odmeven dogodek. Slovenija je destinacija, ki jo številni ljudje po svetu dodajajo na seznam svojih želja," ocenjuje Mazejeva.

Promotorka Slovenije ... Foto: Vid Ponikvar

Je lahko navala celo preveč, Slovenija je navsezadnje zadnji dve leti med turisti pravi hit? "Absolutno je obiska lahko preveč," odgovarja Mazejeva, "a sem prepričana, da se bodo turisti, ki jih bo na najbolj znanih kotičkih hitro preveč, razpršili tudi po drugih kotičkih Slovenije."

So že odkrili njeno rodno pokrajino, Koroško? "Koroška je zelo odmaknjena, a se tudi tam obisk povečuje. Domačini ogromno pozornosti namenjajo razvoju in promociji kolesarskega turizma. Nataša Lačen (nekdanja smučarska tekačica, op. a.) je denimo odprla Airbnb, moji prijatelji vodijo ture po podzemlju in okoliških hribih. Sama sem na Koroškem prekolesarila ogromno poti, in lahko rečem, da gre za pravi užitek."

V Kopru sta jo spremljala partner Andrea Massi (na fotografiji z Milanom Erženom, direktorjem I Feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria) in njuna sedemmesečna hčerka. Foto: Vid Ponikvar

Zasedena s pomembnejšimi obveznosti, kot je smučanje

Konec oktobra se bo z ledeniško premiero v avstrijskem Söldnu začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Mazejeva jo bo spremljala dokaj brezbrižno.

"Ničesar ne pogrešam, niti nimam časa, da bi kaj pogrešala." Foto: Vid Ponikvar

"Ne, nič me ne bo stisnilo pri srcu, že tri leta je minilo, odkar ne tekmujem, zdaj sem zasedena z drugimi stvarmi in imam druge skrbi. Ničesar ne pogrešam, niti nimam časa, da bi kaj pogrešala. Svoje sem naredila in s tem sem zadovoljna. Mislim, da sem v športnem smislu poravnala račune in uresničila svoj potencial. No, tako vsaj mislim, medtem ko Andrea (Massi, op. a.) pravi, da sem 20 odstotkov potenciala zapravila (smeh, op. a.). Dejstvo je, da je za mano uspešna kariera in da je zdaj čas za druge stvari."

In kako se počuti na porodniškem dopustu, v drugi karieri? "Kot začetnik, star sedem mesecev. Dogaja se mi, še celo bolj kot prej, in to me veseli."