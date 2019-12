Termalni oddih v družbi Božička in prekmurskih običajev

Še malo in bomo vstopili v najsrečnejši čas v letu, ko v zraku visi občutek, da je prav vse mogoče in je življenje ena sama zabava. V Termah 3000 to lahko tudi zares doživite, saj so s svojo termalno vodo in pestrim izborom bazenov pravi raj za vodne vragolije za vso družino tudi pozimi. Dobri glas o počitnicah pri njih, kjer nikomur ni dolgčas, je segel tudi do Božička, zato ne bodite presenečeni, če ga srečate v enem od bazenov!

Prekmurje skriva nešteto običajev in bogato tradicijo, ki se je obdržala vse do danes. Tako tudi v prazničnem decembru Prekmurci radi pričarajo praznike, kot se jih spominjajo vaši dedki in babice. Zanimivo je dejstvo, da so se Prekmurci pred božičem navadno postili, jedli so grahovo juho, šklojce (suho sadje), krompir, ajdovo kašo, makove posolanke z medom in repnjače. Niso pili vina, zato pa so si privoščili kozarec palinke.

Na božič se je kuhalo vse, kar je bilo dobrega pri hiši, tudi perutnina, obvezno pa je bilo na mizi kislo zelje. Na zadnji dan starega leta so vedno vse očistili in pospravili, prav tako so pojedli prav vse ostanke prejšnjega dne. Zajtrk so 31. decembra jedli še v temi, saj je to pomenilo, da bomo celo leto "bistri", torej pametni. Zadnji dan v letu so se izogibali perutnini, saj so verjeli, da "kure praskajo s kremplji nazaj", kar je pomenilo, da bi lahko gospodarstvo razpadlo. Zato pa so za kosilo jedli svinjsko meso oziroma svinjsko glavo z zeljem, saj "svinja rije z rilcem naprej", kar je pomenilo, da se bo gospodarstvo razvijalo.

Zanimiv je tudi zelo star običaj, da so na silvestrovo smrekovo vejo, ki so jo imenovali korina ali krispan, okrasili s pisanimi papirčki in jih obesili na studenec. S tem so se poklonili vodi oziroma so poskrbeli za zdravo vodo tudi v prihodnjem letu.

Vodne vragolije tudi v hladnih mesecih

Zdravo vodo lahko okusite tudi v Termah 3000, kjer se lahko tudi pozimi pogrejete, razgibate in sprostite v kar 19 bazenih, se zabavate ob pestrem izboru vodenih vadb, wellness programu, s katerim boste nedvomno nabrali vso energijo, ki jo potrebujete za prihajajoče izzive, in si privoščite edinstveno lokalno kulinarično izkušnjo, ki potrjuje to, da je Prekmurje idealen kraj za prave gurmane. Tudi tako bi lahko opisali Terme 3000, ki jih najdete sredi Prekmurja, zato so tudi izvrstna začetna točka za odkrivanje okoliških znamenitosti.

Slovo od starega leta v objemu termalne vode

Počitnice vam tako lahko minejo v ustvarjanju novih spominov z vašimi najmlajšimi, ki se bodo v Termah 3000 zaposlili z okraševanjem jelke, ustvarjalnimi delavnicami, na katerih bodo izdelovali okraske in druge zimske umetnine, ki jih bodo lahko odnesli domov, ter obiskom Božička, ki se ga bodo še dolgo spominjali. Če se odločite, da v Termah 3000 preživite tudi najdaljšo noč v letu, to storite v edinstvenih hiškah v Prekmurski vasi Ajda, ki omogoča tesen stik z naravo in je idealna za vse, ki imate radi več zasebnosti, obenem pa želite uživati tudi v ugodnostih hotela. Po slastni silvestrski večerji prvi dan novega leta lahko začnete s poznim lokalno obarvanim zajtrkom, nadaljujete pa na bazenih, kjer bo termalna voda "odplaknila" vse staro, in se pripravite na nov začetek.

Možnosti za nepozabne počitnice v Prekmurju zlepa ne zmanjka, zato ne odlašajte in tudi vi s svojimi najdražjimi to zimo ustvarite spomine, ki trajajo!