Slovenija po izboru ameriškega portala naj destinacija leta 2021

Ameriški spletni portal Conde Nast Traveler je na lestvici najboljših počitniških destinacij za leto 2021 na prvo mesto uvrstil Slovenijo. Država med Italijo in Hrvaško postreže z restavracijami z Michelinovimi zvezdicami in odličnim vinom, turiste pa prevzame s turkiznimi rekami, jezeri in zasneženimi gorskimi vrhovi, so zapisali.

Blejsko jezero, ki velja za eno najbolj znanih turističnih destinacij v Sloveniji, so opisali kot najbolj mirno med bolj znanimi jezeri v Evropi. "Vendar vsaj za zdaj ostaja blaženo neobremenjeno, z veliko odprtega prostora in čistim zrakom," so zapisali pri omenjenem ameriškem spletnem portalu. V Sloveniji so izpostavili tudi kulinariko in vina ter prejemnike Michelinovih zvezdic, predvsem Hišo Franko in kuharsko mojstrico Ano Roš, pa tudi restavracijo Strelec na Ljubljanskem gradu.

Za Slovenijo so se uvrstili Yorkshire, Melides, ZAE in Kanarski otoki

"Slovenija več kot očitno postaja globalna zelena butična destinacija za najzahtevnejše obiskovalce, ki iščejo raznolika, aktivna, zelena in petzvezdična doživetja. Današnja uvrstitev Slovenije na vrh še ene referenčne lestvice je še ena potrditev več, da smo na pravi poti in da je prihodnost na naši strani," je ocenil minister Zdravko Počivalšek.

Sloveniji na lestvici sledijo angleški Yorkshire, portugalski Melides, Združeni arabski emirati in Kanarski otoki. "Morda ste v letu 2020 načrtovali veliko in razkošno potovanje. Vendar pa je leto 2020 vse spremenilo," so zapisali na portalu. Zaradi pandemije bolezni covid-19 bomo morda v prihodnje nekoliko bolj cenili male stvari, ki jih prinašajo potovanja, bolj raziskovali lokalno kulinariko in do zdaj še neznane kraje, piše STA.