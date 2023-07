Sedaj je pravi čas za rezervacijo jesenskih počitnic na otoku Tenerife

Oglasno sporočilo

Kako podaljšati poletje v jesen in zimo ter uživati na plaži brez gneče? Z rezervacijo počitnic na otoku Tenerife – sedaj tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock

Kanarski otoki so že desetletja izjemno priljubljena turistična destinacija evropskih počitnikarjev, pri nas pa se v zadnjih nekaj letih še posebej navdušujemo nad največjim med njimi – otokom Tenerife.

Zaradi blagega sredozemskega podnebja se temperatura na Tenerifu namreč skozi vse leto giblje med 20 in 30 stopinjami Celzija, ob tem pa se otok lahko pohvali še z edinstveno biotsko ter pokrajinsko raznovrstnostjo, ki je posledica izrazite gorske pregrade. Čeprav torej lahko otok brez težav prevozite v vsega enem dnevu, boste imeli občutek, da ste v dveh povsem drugačnih delih sveta: sever je namreč bolj zelen in vlažen, jug pa sončen in suh.

Več kot dovolj razlogov torej, da letos podaljšate poletje tudi v jesen in zimo ter si privoščite sproščen oddih na otoku Tenerife po noro ugodni ceni – že od 599 evrov/osebo z vključenim letalskim prevozom in izbranim hotelom ali apartmajem!

Foto: Shutterstock

Podaljšajte poletje v jesen in zimo po noro ugodni ceni!

Tenerife je vsekakor eden najbolj raznolikih otokov na svetu in zato popolna počitniška destinacija v vseh letnih časih. Večina počitniških namestitev se nahaja na južnem delu otoka, kjer se v čarobnem kontrastu nizajo vulkanske črne in umetne peščene plaže in kjer so nanizana glavna letovišča s pestrim dogajanjem na vsakem koraku. Med slovenskimi gosti je še posebej priljubljena Costa Adeje, ki se lahko pohvali z nizom čudovitih peščenih plaž in ravno padajočimi, zaščitenimi kopalnimi zalivi, primernimi tudi za otroke. Najbolj znana je zagotovo Playa de las Americas: živahna, mednarodna počitniška oaza s promenado ob plaži, na kateri se vse do mesteca Los Cristianos s čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas vrstijo nakupovalna središča, bari, kavarne, restavracije in nočni klubi.

Foto: Shutterstock

Privoščite si popoln jesenski ali zimski oddih na otoku Tenerife po nori akcijski ceni – že od 599 evrov/osebo!

Tenerife je popolna počitniška izbira v vseh letnih časih, še posebej priljubljen pa je otok jeseni in pozimi, saj velja za popoln pobeg na toplo za vse generacije in tipe gostov. Pari in seniorji lahko uživate v hotelskem razvajanju ter med romantičnimi sprehodi opazujete sončne zahode, avanturisti pa zagotovo komaj čakate, da skočite med valove, ki jih ustvarijo vetrovi z Atlantika in se preizkusite v kajtanju ter deskanju. Družine nikakor ne smete izpustiti izleta v Siam Park, največji vodni park v Evropi ter največjo tajsko atrakcijo zunaj meja Azije, ki se med drugim lahko pohvali z najvišjimi, tudi več kot tri metre visokimi umetnimi valovi, rečnimi tokovi, umetno plažo in otokom morskih levov.

Foto: Shutterstock

Izjemna je tudi kulinarika največjega Kanarskega otoka, ki je edinstvena mešanica mediteranskih, španskih in afriških vplivov. Greh bi torej bil ne poskusiti tradicionalnih kulinaričnih dobrot Tenerifa v lokalnem okolju, pa naj si bo pri uličnih prodajalcih hrane ali v priznanih restavracijah, ob spremstvu kozarca odličnega lokalnega vina, ki vas bo prevzelo tako s teksturo kot tudi okusom.

To jesen in zimo počitnikujemo na Kanarskih otokih!

Tenerife: popolna izbira tako za počitek kot tudi za raziskovalne avanture

Čeprav turizem prevladuje zlasti na južnem delu otoka Tenerife s slikovitimi peščenimi plažami, pa se med počitnikovanjem vsekakor vsaj za nekaj dni izplača najeti tudi avtomobil in otok raziskati po dolgem in po čez.

Kakšen dan vsekakor velja preživeti v narodnem parku Canadas del Teide v osrednjem delu otoka, ki se ponaša z divjo vulkansko pokrajino. Sredi parka kraljuje najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na svetu: 3.718 metrov visok Pico del Teide, čez njegov kratek pa se lahko zapeljete povsem brezplačno. Do nadmorske višine 2.356 metrov lahko namreč pridete peš ali z avtomobilom, nato pa vas gondola v osmih minutah popelje do višine 3.555 metrov, torej tik pod vrh. Preostanek poti nato nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga uredite prek spleta.

Foto: Shutterstock

Na severu otoka Tenerife prevladujejo ljubka kolonialna mesta, ki nudijo obilico naravnih znamenitosti in eleganco črnih plaž, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Tu se lahko ustavite v nacionalnem parku Anaga ter obiščete prestolnico Santa Cruz de Tenerife z zlato plažo Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek. Obiskati velja tudi mesti San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, Garachico, ki velja za enega najlepših na Tenerifu, in idilično hribovsko vasico Masca, ki močno spominja na Machu Picchu v Peruju in je kot nalašč za popolne fotografije vplivnežev.

Foto: Shutterstock

A proti severu se je vredno zapeljati že iz enega izjemno preprostega razloga: med oddihom na Tenerifu je namreč nujen obisk zabaviščnega parka Loro Parque v mestu Puerto la Cruz, ki velja za eno najbolj obiskanih točk otoka in navdušuje vse generacije. Pohvali se lahko z največjo zbirko papig in največjo razstavo pingvinov na svetu ter največjim bazenom z delfini in najdaljšim predorom za morske pse v Evropi. V tem parku presežkov si vsekakor velja ogledati predstavo ork in delfinov, ki navdušujejo vse generacije.

Foto: Shutterstock

Vsekakor več kot dovolj razlogov, da še danes pregledate najboljšo ponudbo počitnic na Tenerifu TUKAJ in podaljšate poletje v jesen in zimo!

