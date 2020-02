Sanjske destinacije letošnje pomladi

Foto: Getty Images

Ali je tudi pri vas prisotna želja po raziskovanju in odkrivanju novih krajev? Pomlad je prava priložnost za nova geografska odkrivanja in za to, da si privoščimo nekaj oddiha tudi zunaj svojih običajnih počitniških okvirjev. Predstavljamo vam pet idej, ki bodo v vas zagotovo prebudile željo po odkrivanju neznanega.

Sončna Portugalska

Pomlad je pravi čas za obisk dežele vrhunskega vina in toplega sonca. Temperature so že pravšnje za brezskrbno potepanje. Gneče, ki je značilna za poletne mesece, pa še ni. Portugalska velja za prijazno državo, ki ponuja čudovito naravno kuliso, bogato kulturno dediščino in izvrstno kulinariko. Na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji valov in deskanja kot raziskovalci preteklosti. Uživali bodo pa tudi vsi, ki bi radi uživali v neskončnih in raznolikih plažah in neokrnjeni naravi.

Portugalska je raznolika destinacija, kjer vam nikoli ne bo dolgčas in vam nikoli ne bo zmanjkalo kotičkov za popolni odklop.

Kraji, ki jih morate obiskati: Lizbona, Porto, Algarve, Sintra, Cascais, Madeira

Kanarski otoki

Še bolj vroče in poletno bo na Kanarskih otokih, kjer se boste tudi v prvih spomladanskih tednih počutili kot sredi poletja. Ne glede na to, katerega od sedmih otokov boste izbrali, boste nedvomno našli svoj raj na Zemlji.

Raziskovanje na kolesu ali motorju, deskanje na valovih, poležavanje na peščenih plažah in uživanje na toplem afriškem soncu. To je le utrinek tistega, kar lahko doživite na tako imenovanih otokih večnega poletja.

Izbor za družine: Lanzarote, Gran Canaria in Tenerife

V dvoje: Tenerife, Fuerteventura, La Palma

Z vlakom po Evropi

Če vas obmorski kraji ne mikajo, potem je raziskovanje stare celine z vlakom prava odločitev. Raziskujte lepote v bližini z enotno vozovnico za vlak. Kaj pravite na ležerno in slikovito vožnjo do Nizozemske ravno v času, ko se bodo pisani tulipani razbohotili po neskončnih nižinah.

Naj vas pot odnese še bolj do severa, proti Švedski, Norveški in Finski. Spoznajte Skandinavijo skozi vetrobransko steklo vlaka in se ustavite v krajih, ki bodo najbolj pritegnili vašo pozornost. Naš namig: Oslo, Stockholm, Talin in Rovaniemi.

Posebno idilično doživetje pa boste občutili s potovanjem po Švici: Bern, Basel in Ženeva so samo nekateri od krajev, ki jih lahko dosežete z vlakom.

Zelena Irska

Odletite in se prepustite objemu pristne preteklosti. Obiščite napredni Dublin, kjer se odlično spojita sedanjost in preteklost, predvsem pa raziščite deželo, kjer boste odpotovali v preteklost.

Rustikalna podoba mest in čudovita zelena kulisa, ki ji ni para. Prevzeli vas bodo zelenje, romantična ruralnost in nalezljiva ležernost življenja. Tukaj boste nedvomno lahko upočasnili tempo in se predali neskončnemu brezdelju.

Kraji, ki jih morate obiskat: Moherski klifi, Polotok Dingle, Dublin, grad Blarney, Limerick in Glendalough.

Balkanska turneja z avtodomom

Če niste nikoli doživeli pristnosti potovanja z avtodomom, je pomlad pravi čas za takšne avanture. Kaj pravite, bi se odpeljali proti jugu in doživeli raznolikost potovanja po Balkanu?

Predlagamo vam, da se odpeljete vse do grške meje. Na poti se vam bo odprla takšna raznolikost scenarijev, ki vam bodo vzbudili na tisoče občutkov, da jih boste nosili s seboj do konca življenja.

Raznolikost kulture, narave, arhitekturnih značilnosti in kulinarike so samo nekateri vtisi, ki se vam bodo najbolj zasidrali v spomin.

Obvezne postojanke na poti proti jugu:

Bosna in Hercegovina: Sarajevo in Mostar

Hrvaška: Dubrovnik

Črna gora: Budva in Podgorica

Albanija: Drač in Tirana

Obvezne postojanke na poti domov:

Severna Makedonija: Ohridsko jezero, Skopje

Srbija: Beograd, Sombor

Hrvaška: Osijek, Zagreb