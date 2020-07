S Sanjavo popotnico Miren Krasa na poletni pobeg ali jesenski zen ob srčni dobrodošlici domačinov

Oglasno sporočilo

Sanjava stran Slovenije , mehko položena čez travnike in zaobljene griče, čisto na zahod, kjer se Slovenija spogleduje z Italijo in morjem. Med zeleno Vipavsko dolino in Krasom vse diši. Po žajblju, borovcih, svežini in miru. Začutite spokojnost počasnega toka reke Vipave, ki napaja rodovitna polja z belimi šparglji. Prisluhnite zgodbam jam na Poti miru od Alp do Jadrana. Doživite veličastne razglede s Cerja na morje, Alpe in slikovite vasi, ki se razpenjajo kot krila na hrbtu Črnih hribov, kjer v burji šumijo drevesa in zori pršut. Za kraškimi suhogradnimi zidovi, ki dajejo pečat pokrajini in so z edinstveno veščino gradnje vpisani na seznam Unescove dediščine človeštva, rastejo oljke in grozdje za teran, temen in krepčilen kot noči Miren Krasa.

Kako pristno doživeti deželo, ujeto med Alpe in morje, ki si deli dušo nežne, z vodo bogate Vipavske doline in trdnega, kamnitega Krasa? Poletje je pravi čas za odkrivanje Miren Krasa s Sanjavo popotnico 2020 in zvrhano mero posebnih ugodnosti za goste, ki tukaj prenočijo.

Željni odkrivanja lepot Miren Krasa na izkustven način lahko izbirate pripravljena doživetja v nadaljevanju ali povprašate za "doživetje po meri".

Zgodbo Pomnika miru na Cerju, ki pripoveduje o popotovanju slovenskega naroda od prve pisane besede - Brižinskih spomenikov -, prek kriznih obdobji vojn v 20. stoletju do pridobitve lastne države, lahko izkusite skozi edinstveno doživetje Intiniti Monument Bliss. Strokovno vodeno popotovanje, ki vključuje prakso čuječnosti, odstira tančice skrivnosti pomnika prek spoznavanja arhaičnih simbolov, zgodovine in umetnosti ob hkratnem aktiviranju človekovih čutil. Izkušnja ponuja povsem nov pristop k spoznavanju bogate kulturne in naravne dediščine ozemlja. Ob spoznavanju skrivnosti in detajlov na edinstven način doživite preteklost, ki se prepleta s sedanjostjo v trenutku tukaj in zdaj. Sedemetažni stolp je zasnovan kot drevo, vir življenja. Od korenin se deblo po stolpu vije v krošnjo, kar simbolizira vzpenjanje k modrosti, spoznanju. Skozi nadstropja doživljate zgodbe prek svojega telesa in čutil. Čuječe popotovanje se konča na najvišji ploščadi, v samem vrhu oziroma krošnji, kjer se prisotnost na doživetju prezrcali v simboliko praznovanja. Z najlepše razgledne točke v Sloveniji po mnenju tujih gostov se pogledi sprehodijo od Alp do Jadrana čez sedem naravnih pokrajin na štirih straneh neba. Doživetje se konča ob čuječem okušanju lokalnih dobrot, ki jim kraljuje teran. Ko zaslišite pok zamaška, v kozarec zažubori žametno vino. Okušate ga, medtem ko uravnotežite čustva in zbirate misli o vsem doživetem.

Prisluhnite zgodbam soške fronte, ki je med 1. svetovno vojno za zmeraj zaznamovala Miren Kras. Spoznajte vsakdan vojakov, ki so si na Krasu v redkih trenutkih lahko oddahnili od vojne v globokih podzemnih jamah, kjer so si uredili zavetišča. V čas prve svetovne vojne vas popelje film Vojna na Krasu (1915-1918), ki si ga ogledate v Pomniku miru na Cerju, kamnitem razglednem stolpu, ki kot trdnjava stoji na šahovnici zgodovine Slovenije. Temačne nesmisle vojne je na velikem platnu Ples življenja in smrti, ki ima posebno mesto v Pomniku miru, mojstrsko upodobil slikar Rudi Španzel. Mimo "slovenske Guernice", kot so jo poimenovali nekateri likovni kritiki, nadaljujete sprehod skozi zgodovino Slovenije do razgledne ploščadi Pomnika miru, od koder pogled ob jasnem dnevu seže vse od Alp do morja. Pred odhodom v skrivnostno podzemlje si ogledate kamniti Borojevićev prestol, posvečen znamenitemu soškemu levu, kot so poimenovali avstro-ogrskega poveljnika, ki je poskrbel za odločilen preobrat v času 12. bitke soške fronte, poznane kot čudež pri Kobaridu. V Jami Pečinka, ki je naslednja postojanka, se lahko fotografirate z vojaki v uniformah in za spominsko fotografijo tudi sami preizkusite težo vojaških oblačil. Na kakšnih pogradih so težke noči preživljali vojaki soške fronte in kakšno hrano so imeli na voljo? Vse to in še več izveste v vojaškem zavetišču v Jami Pečinka,12 metrov pod zemljo. Ob prihodu na prosto pa se okrepčate s pravo vojaško merendo, ki se je pravkar skuhala v kotlu nad ognjem.

Kot se za sanjavo stran Slovenije spodobi, vas v Miren Krasu radi zazibamo v zen. Na zeliščni kmetiji Rogelja se lahko umirite na sprehodu skozi zeliščne vrtove, na terapevtski masaži in ob skodelici dišečega čaja. Skrivnost zena, ki ga lahko doživite pri družini Rogelja, so hišna zeliščna olja, kreme, čaji, arome in tinkture. Na delavnici vas naučijo predelave in uporabe zelišč, na degustaciji pa spoznate raznolike okuse, ki jih ponujajo kraška zelišča.

Številne pohodniške in kolesarske poti vas bodo zapeljale v mirne in neokrnjene kotičke narave, kjer lahko prisluhnete šumenju borovcev in žvrgolenju ptic. Prav narava je bila navdih lokalnim umetnikom, ki tukaj ustvarjajo še danes. Odkrijte oblike narave, ujete v najrazličnejše stvaritve Oskarja Kogoja, svetovno znanega umetnika, industrijskega oblikovalca in ustvarjalca, ki svoj opus del razstavlja v Galeriji Oskar Kogoj Nature Design v Mirnu. Njegove stvaritve najdete tudi na Mirenskem gradu, v duhovnem središču, kjer lahko izkoristite trenutek za umik v samoto in tišino. V Cerkvi Žalostne Matere božje pa lahko občudujete tudi zapuščino slikarja Toneta Kralja.

Sanjava stran Slovenije diši po dveh svetovih. Enega prinaša počasni tok reke Vipave, ki v okolici Mirna napaja polja vrta Goriške z zdravilnimi belimi šparglji. Drugi, kraški, diši po intenzivnejših vonjih sušenega pršuta, ki ima zaradi posebnega podnebja nezamenljiv okus in ob požirku opojnega terana zaigra na strune vseh čutil. Domačije so vse leto odprte in mize vedno polne hišnih dobrot. Na njih boste našli preproste jedi na žlico, kot sta kraška ali vipavska jota, ali mesne in zelenjavne poslastice, še zlasti frtalje, tradicionalne jajčne omlete z zelišči. Nad kulinariko boste navdušeni tudi sladokusci, saj so tu doma pregrešno dobri štruklji in fuje. Velika posebnost naših krajev so zagotovo osmice, ki dvakrat letno za deset dni odprejo vrata in postrežejo z odličnimi domačimi specialitetami.

Soba v družinski gostilni, prenovljeni kraški hiši ali celo v samostanu? Katerakoli je lahko odlična izbira za vse, ki za polnjenje baterij iščete mir in udobno posteljo. Okrepčila in sprostitev poiščite med raziskovanjem kulinarike in lokalnih skrivnosti. Turistične kmetije Miren Krasa so gostoljubne in prijazne. Družinski gostitelji so tesno povezani z naravo in tradicijo, tudi z zemljo in letnimi časi, zato imajo skoraj vedno na zalogi slastne sušene mesnine, odličen teran in sveže sezonske dobrote, od zelenjave in sadja do marmelad in sirov. Ljubitelji hišic na kolesih bodo tudi v Miren Krasu našli pravi kotiček zase.

Vse, ki vas bo pot pripeljala in noč na Miren Krasu zadržala, čaka prijetna Sanjava popotnica - kartica ugodnosti, ki vam jo bodo izročili ponudniki nastanitev. Na pot vas bo pospremila s številnimi ugodnostmi. Več na https://www.mirenkras.si/sanjava-popotnica-2020. Vse o Sanjavi strani Slovenije pa najdete na www.mirenkras.si.

