Rezervirajte poletne počitnice v Grčiji še danes in ujemite neverjetne first minute popuste!

Grčija se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih poletnih destinacij sveta.

Grčija se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih počitniških destinacij, saj ponuja vse, kar si še tako zahteven turist želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturno-zgodovinsko dediščino, čarobno naravo, odlično kulinariko in številne idilične otoke, ki kar vabijo k raziskovanju. Če k temu dodamo še neverjetne first minute popuste na počitniške pakete za poletje 2023, večjih dilem ne bi smelo biti: poleti se vidimo v Grčiji!

Poletni oddih v Grčiji je leta 2023 bližje kot kadarkoli do zdaj! Počitniški paket vključuje letalski prevoz, 20 kilogramov oddane prtljage na osebo, prevoz z letališča do izbrane namestitve in nazaj ter slovenskega predstavnika na destinaciji.

Foto: Shutterstock

Tako celinska Grčija z glavnim mestom Atene, znamenito akropolo in številnimi templji kot njeni pravljični otoki so pravo zatočišče za popoln počitniški odklop od vsakdanjega hektičnega sveta.

Pozor, posebni first minute popusti trajajo samo do 31. 1., zato nikar ne čakajte!

Zakaj so počitnice v Grčiji vedno prava izbira?

Razlogov za priljubljenost Grčije kot počitniške destinacije je veliko: dobre letalske povezave, bližina, varnost in prečudovite plaže, ki so znane po vsem svetu. Antične znamenitosti in spomeniki brez besed pripovedujejo zgodbo o neki civilizaciji, ki je ključno zaznamovala evropsko zgodovino in kulturo, aktualni pa so še danes. Zagotovo vas bosta navdušili tudi narava in številne znamenitosti, športni navdušenci pa se boste lahko kratkočasili s številnimi vodnimi športi, kot so kajtanje, surfanje in potapljanje. Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite ekskluzivno first minute ponudbo in si zagotovite poletne počitnice v Grčiji po izjemni ceni – tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock

Na Počitnice.si lahko izbirate v bogati ponudbi različnih namestitev tako v celinski Grčiji kot na njenih otokih. Izkušeni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali najti popoln aranžma za vas in vaše najdražje. Če radi raziskujete lokalno kulinariko in si čez dan ogledujete znamenitosti, se boste najbrž odločili za najem apartmaja/studia ali za polpenzion v hotelu oziroma nočitev z zajtrkom. Tistim, ki si na poletnem oddihu želite predvsem počitka, ter družinam z otroki pa priporočamo izbiro hotela s ponudbo all inclusive, kjer so v ceni vključeni vsi obroki, prigrizki, alkoholne in brezalkoholne pijače ter bogata dnevna in večerna animacija za vse generacije. Številni hoteli ob tem ponujajo še možnost enkratnega vstopa v bližnji vodni park, česar se bodo zagotovo razveselili mladi – in mladi po srcu, seveda.

Popolno vzdušje bodo dopolnili gostoljubni ter vselej nasmejani domačini, ki so znani užitkarji ter prvaki v posedanju po kavarnah, tavernah, klubih in bouzoukiah – priljubljenih nočnih klubih, kjer vrtijo grško glasbo. Vsekakor velja omeniti še grško kulinariko, ki je bogata z zelenjavo, sadjem, olivnim oljem in sirom feta ter značilnimi, tradicionalnimi sladicami, ki jih obožuje mlado in staro. Znamenitosti, kombinirane z dobro hrano in obilo priložnostmi za sprostitev na prečudovitih plažah = formula za popoln dopust, ki vam bo ostal v izjemno lepem spominu.

Grčija: celina ali otoki?

Tako celinska Grčija kot njeni otoki so čudoviti, brez izjeme. Na celini je vsaj kratkega postanka vredno glavno mesto Atene, kjer lahko obiščete znamenito akropolo, številne templje, zanimive muzeje in mnogo drugega. Poleg Aten velja obiskati tudi mesto Meteora, kjer se lahko povzpnete do samostanov, postavljenih na visokih skalnih formacijah. Ne gre izpustiti niti znamenitega in skrivnostnega svetišča v Delfih, kjer si lahko ogledate čudovite ostaline daljne preteklosti. Gorata notranjost države je posejana z očarljivimi neokrnjenimi vasicami in arheološkimi zakladi, starimi več kot štiri tisočletja.

Foto: Shutterstock

Katere grške otoke priporočajo Slovenci?

Ljubitelji morja in čudovitih plaž pa se boste zagotovo odločili za sproščujoč oddih na katerem od priljubljenih grških otokov. Zagotovo se ne boste dolgočasili na otoku Rodos, na katerega lahko poletite iz Ljubljane ali Gradca. Pohvali se lahko z najlepšimi plažami v državi in na svetu, ob tem pa se ponaša tudi z najrazličnejšimi znamenitostmi iz obdobja antične Grčije in Bizantinskega cesarstva, ki so pomembno zaznamovala zgodovino tega območja. Vsekakor se velja sprehoditi po srednjeveškem mestu Rodos, si ogledati slavno akropolo v Lindosu ter različne utrdbe in čudovite zgradbe.

Foto: Shutterstock

Z neposrednim letom iz Ljubljane in Gradca lahko poletite tudi na vedno sončno Kreto, rojstni kraj boga Zevsa in najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin. Arabci, Osmanski Turki, Benečani in Minojci so skozi stoletja oblikovali identiteto Krete, ki je posejana z utrdbami, bogatimi renesančnimi stavbami Benečanov, pa tudi mošejami in turškim kopališčem. Na zahodu ne smete zgrešiti plaže Elafonizi, do katere vodi dolga, a zanimiva pot, nagrada pa je pogled na turkizno morje, ki z rahlim valovanjem premika rožnati pesek po obali.

Med izjemno priljubljena grška otoka sodita tudi Lefkas in Karpatos, na katera boste lahko skozi celotno poletje 2023 poleteli neposredno z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Lefkas leži v Ionskem morju in slovi po prečudoviti pokrajini in kristalno čistem morju. Otok se lahko pohvali z najlepšimi plažami v sredozemskem morju, nekatere med njimi so uvrstili celo med najlepše na svetu. Karpatos pa se nahaja v Egejskem morju in je drugi največji otok v Dodekanezu. Navdušil vas bo s svojo raznolikostjo in številnimi naravnimi znamenitostmi, ki si jih je vsekakor vredno ogledati. Tukaj boste lahko pozabili na vse skrbi, čez dan boste poležavali na rajskih plažah, zvečer pa se boste prepustili odlični grški kulinariki in uživali ob ritmih sirtakija.

Foto: Shutterstock

Otok Krf, ki leži med Jadranskim in Ionskim morjem, spada med enega bolj zelenih grških otokov. Zaradi čudovite pokrajine ga mnogi imenujejo kar smaragdni otok. Krf se lahko pohvali z zelo bogato zgodovino, kulturno dediščino, prečudovitimi plažami in neokrnjeno naravo, tako da je zelo priljubljena destinacija za počitnice, saj se tam za vsakogar nekaj najde. Grškega pridiha počitnic boste deležni tudi na Južnem Cipru – ta del otoka so namreč v preteklosti naselili Grki, zato imajo počitnice v Republiki Ciper, kamor lahko prav tako poletite iz Zagreba, izrazito grški pridih. Njegova naravna bogastva, neokrnjena narava, prijazni ljudje, odlična kulinarika in burna zgodovina so so vsekakor vredni obiska, celotno dogodivščino pa dopolni še brezskrbno poležavanje na prekrasnih peščenih, prodnatih ali skalnatih plažah.

Možnosti za nepozabne počitnice v Grčiji je torej resnično ogromno!

