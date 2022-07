Razkritje: Eifflov stop je hudo načela rja

Ko so leta 1889 v Parizu končali gradnjo Eifflovega stolpa, je veljalo, da bo stal 20 let, nato pa naj bi ga razdrli. Po več kot 130 letih ta prepoznavna znamenitost še vedno stoji - a kako dolgo še?

Francoska revija Marianne je pred kratkim objavila zaupne dokumente, ki razkrivajo, da je 324-metrsk in 7.300-tonski železni Eifflov stolp zaradi rjavenja v zelo slabem stanju. Nujno bi potreboval temeljito popravilo, a je za zdaj načrtovano le, da ga bodo pred pariškimi olimpijskimi igrami leta 2024 prebarvali.

Foto: Unsplash

"Če bi Gustave Eiffel obiskal stolp, bi ga zadel infarkt," je eden od upraviteljev stolpa dejal za revijo Marianne, ki jo povzema britanski časopis The Guardian.

Na nevarnost rje je opozarjal že Eiffel

Sloviti inženir Eiffel, čigar podjetje je načrtovalo in zgradilo stolp, je že ob njegovi postavitvi opozarjal, da bo največji izziv preprečevanje rjavenja strukture, zaradi česar bi bilo treba stolp prebarvati vsakih sedem let. "Barva je bistvena za zaščito kovinske strukture in njeno dolgoživost lahko zagotovimo le s skrbnim barvanjem," je zapisal, "najpomembnejše je, da preprečimo začetek rjavenja."

Foto: Unsplash

Barvanje stolpa pred olimpijskim letom 2024 se je že začelo. Gre za 20. barvanje, odkar so ga postavili, a dela ne tečejo po načrtih, upočasnile so jih pandemija in visoke vrednosti svinca v starejših plasteh barve.

Barvanje čez plasti stare barve stanje še poslabšuje

Strokovnjaki so za revijo Marianne ob tem opozorili, da je barvanje le lepotni popravek in da bodo rezultati bolj klavrni, saj bo barvanje čez stare plasti barve korozijo še pospešilo. S kovine bi bilo treba odstraniti prav vso barvo, strukturo popraviti in jo nato znova pobarvati, so poudarili.

Foto: Unsplash

Tako obsežna prenova pa bi bila za podjetje Sete, ki stolp upravlja in je v večinski lasti mesta, verjetno prevelik finančni zalogaj. Ne le, da bi bila draga sama prenova, težava bi bila tudi v tem, da v času del ne bi mogli služiti z vstopnicami, dodaja Guardian. Močno jih je prizadelo že zaprtje v covidnem letu 2020, ko je izpad dohodka znašal 52 milijonov evrov.

Četrta najbolj obiskana francoska atrakcija

Eifflov stolp je sicer s šestimi milijoni obiskovalcev letno na četrtem mestu po obiskanosti med francoskimi atrakcijami, pred njim so Disneyland, Louvre in palača v Versaillesu.