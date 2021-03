Prvi hotel v vesolju: odprtje napovedujejo že za leto 2027 #video

Vrteča se vesoljska postaja bi lahko sprejela do 400 gostov, v njej načrtujejo vse, od restavracij in barov do kinodvorane in wellnessa.

Medtem ko bi številne že razveselil izlet do Obale, pa imajo nekateri veliko bolj ambiciozne sanje. Družba Orbital Assembly Corporation (OAC) je namreč napovedala, da bodo leta 2025 začeli gradnjo postaje v orbiti, ki bo služila kot prvi hotel v vesolju. Goste naj bi začeli sprejemati leta 2027.

Gravitacija kot na Luni

Hotel, ki so mu nadeli ime Voyager Class, bo po navedbah OAC "vrteča se vesoljska postaja, na kateri bo mogoče z višanjem ali nižanjem hitrosti vrtenja ustvarjati gravitacijo, podobno tisti, na Luni".

Namenjena bo tako znanstvenikom, ki bodo lahko tam opravljali svoje raziskave, kot povsem običajnim turistom, je podjetje OAC navedlo na svoji spletni strani. "Gostje bodo lahko izkusili, kako je videti življenje na vesoljski postaji, obenem pa bodo uživali v hotelskem udobju," so zapisali.

Postajo bosta sestavljala dva koncentrična, med seboj povezana prstana. Notranji bo služil kot pristajalna postaja, zunanji pa bo namenjen bivanju in ob tem nosil tudi večino infrastrukture, tako energetsko, s sončnimi celicami in ogrevalnim sistemom, kot tudi prometno − v njem naj bi bila železnica.

Zamisel sicer ni povsem nova, fundacijo The Gateway Foundation, ki stoji za projektom, so ustanovili leta 2012, odprtje vesoljskega hotela pa so sprva napovedovali za leto 2025. Zdaj se je ta rok zamaknil za dve leti in glede na to, da je projekt še v povojih, informacij o cenah tovrstnega dopusta seveda še ni.

Medtem pa na uradni spletni strani projekta ponujajo možnost, da jim primaknete kaj denarja za razvoj in si s tem prislužite kakšen popust, ko oziroma če se bo vesoljski hotel dejansko odprl.

