Prestižna smučišča, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Zima je že v zraku, sneg pa že na nekaterih višje ležečih smučiščih, ki prav v teh dneh odpirajo vrata najbolj zagretim smučarjem. Če spadate med tiste, ki smučanje vzamejo zelo resno, in želite iz svojih smučarskih podvigov odnesti čim več, predlagamo, da se vsaj enkrat spustite po enem izmed top pet, ki smo jih izbrali za vas.

Foto: Thinkstock

Obstajata smučanje in Smučanje, ki si zasluži veliko začetnico. Takšna doživetja, polna presežkov, ponujajo smučišča, ki se lahko pohvalijo ne samo z izjemno dobro pripravljenimi progami, ampak ponujajo celovit paket – od čudovite panorame do najrazličnejših vzporednih ponudb, ki vašemu smučarskemu tednu pričarajo prav posebno pravljico.

V duhu takšnih presežkov smo poiskali pet smučišč, ki ponujajo več in si zaslužijo veliko začetnico v vseh pogledih. Če ste med tistimi, ki smučanje jemljete kot pomembno komponento življenja, jih morate obiskati vsaj enkrat.

St. Moritz (Švica)

St. Moritz velja za eno najbolj petičnih smučarskih destinacij v Evropi. Nič nenavadno ne bo, če boste na smučišču naleteli na kakšnega hollywoodskega zvezdnika ali v restavraciji sedeli poleg kakšnega predstavnika evropske monarhije.

Švicarska vasica ponuja vse, kar iščejo ljubitelji nadstandardnih storitev, tudi tisti, ki si na počitnicah radi privoščijo kakšno kakovostno nakupovanje – na znameniti ulici Via Serlas boste lahko kupovali v butikih najbolj priznanih modnih velikanov.

Smuka je izredna tudi zaradi slikovite okolice. Na voljo je 163 kilometrov vrhunsko urejenih prog.

Za dnevno karto boste v predsezoni odšteli 40 evrov, cena pa naraste tudi na 63 evrov v času novoletnih praznikov.

Lech in Zürs (Avstrija)

Foto: Getty Images

Dve avstrijski vasici, ki ju ne združujeta samo bližina in povezano smučišče, ampak tudi ljubka idiličnost. Lahko se pohvalita s posebno obliko mondenosti, kjer ni prostora za ogromne hotelske komplekse in masovni turizem. Prikupni vasici sta izjemni v svoji majhnosti in prefinjeni ponudbi, ki zadovolji tudi najbolj zahtevne goste.

Tudi tukaj boste lahko naleteli na kakšne znane obraze, smučišče je bilo zelo pri srcu tudi princesi Diani. Je bilo pa tudi eno izmed prizorišč filma Bridget Jones: Na robu pameti.

Če boste kupili razširjeno vozovnico Arlberg Card, boste lahko doživeli pravo smučarsko doživetje: na višini od 1300 do 2800 metrov nadmorske višine boste lahko smučali na 280 kilometrih prog. Na svoj račun pa bodo prišli vsi ljubitelji turnega smučanja – na voljo je kar 180 prog zunaj urejenih smučišč.

Dnevna vozovnica Arlberg Card vas bo stala 54,50 evra.

Courchevel (Francija)

Foto: Pixabay

Courchevel je prestižno središče Treh dolin, ki velja za največje smučarsko področje na svetu. Ob luksuznih nastavitvah, restavracijah z Michelinovo zvezdico in drugi ponudbi za petičneže ponuja vrhunsko smuko, ki se razteza na kar 600 kilometrih.

Smučarski poznavalci pravijo, da je tukaj najboljši sneg in da je to nedvomno prizorišče najbolj slikovite smuke na svetu.

Področje Courchevel sestavlja pet vasic, vsaka s svojim posebnim šarmom in ponudbo, ki privablja različne vrste gostov. Prva vasica se nahaja že na 1100 metrih nadmorske višine, najvišja pa na 1850 metrih, kjer poleg luksuznih nastavitev navdušuje predvsem neverjetno očarljiva panorama, ki jo rišejo bližnji vrhovi.

V neposredni bližini smučarskega središča je tudi manjše letališče, ki se lahko pohvali z eno najkrajših stez na svetu.

Enodnevna vozovnica za smučanje po celotnem središču Treh dolin stane 62 evrov.

Cortina d'Ampezzo (Italija)

Foto: Getty Images

Cortina je nedvomno sinonim smučarske dolce vite (sladko življenje). Zaokrožena s čudovitimi Dolomiti predstavlja izvrstno zimsko kuliso, ki si jo velja ogledati vsaj enkrat v življenju.

Cortina je, tudi zahvaljujoč napetim tekmam za svetovni pokal, eno najbolj znanih smučišč na svetu, tukaj je nekaj napetih zavojev v filmu For Your Eyes Only naredil tudi James Bond, ki ga je takrat upodobil legendarni Roger Moore.

Vendar Cortina je več kot samo to, je kultno prizorišče najlepših smučarskih doživetij. In odkar so se tam leta 1956 odvijale zimske olimpijske igre, je postala sinonim smučanja.

Cortina je povezana še z dvema manjšima smučiščema – Auronzo-Misurina in San Vito di Cadore, z vozovnico Dolomiti Superski pa se vaše priložnosti za popolno smuko še povečajo.

Cena enodnevne vozovnice v Cortini je 44 evrov v predsezoni in do 56 evrov v glavni sezoni. Vozovnica za Superski Dolomiti pa stane 49 evrov v predsezoni in 61 evrov v glavni sezoni.

Chamonix (Francija)

Šarmantni Chamonix se lahko pohvali z nekaj najbolj zahtevnimi progami na svetu. Lociran blizu tromeje med Italijo, Švico in Francijo in ob mogočnem Mont Blancu, skriva v sebi nedvoumno fascinantnost, ki jo zaznamujeta edinstvena smuka in pristen alpski pridih.

V Chamonixu so se leta 1924 odvijale prve zimske olimpijske igre, zato ni čudno, da se ga je prijel vzdevek legendarni, za kar obstajajo tudi konkretni razlogi: 115 kilometrov prog, z vozovnico Mont-Blanc pa lahko uživate na kar 410 kilometrih smučišč.

Slikovitemu mestu Chamonix pravijo kar savojski biser, ki v sebi skriva nekakšen retro duh, v katerem se skriva zasanjana romantika, ki se močo spogleduje z željo po raziskovanju. Tukaj bodo namreč na svoj račun prišli predvsem smučarji, ki pričakujejo več in uživajo v iskanju razpotij.

Cena enodnevne vozovnice za smučanje v Chamonixu je 65 evrov.

