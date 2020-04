Prej in potem: kako je covid-19 pregnal turiste s slavnih prizorišč #video

Običajno prepolne svetovne znamenitosti v azijsko-pacifiški regiji so zadnje tedne povsem drugačne, kot smo jih vajeni. Pandemija novega koronavirusa je pregnala trume turistov in razkrila, kako so te znamenitosti videti brez njih.

Od slavne avstralske plaže Bondi, do indijskega Taj Mahala, od južnokorejskega Seula, Singapurja, Bangkoka, Tokia, Šanghaja, Pekinga in Hongkonga ... Slavni kraji, ki so prej privabljali množice turistov, zdaj samevajo, le tu in tam je nekaj sprehajalcev.

Pandemija novega koronavirusa je namreč tudi tu poskrbela, da si narava in mesta malce oddahnejo.

Tako kot v Indiji, kjer lahko v mestu Punjab, prvič po več kot tridesetih letih, vidijo 200 kilometrov oddaljene vrhove Himalaje, ker se je onesnaženost tako drastično zmanjšala. Tamkajšnji prebivalci lahko zdaj uživajo v razgledu, v kakršnem marsikdo ni še nikoli.

