Postojnsko jamo obiskal 39-milijonti obiskovalec #foto

V Postojnski jami danes praznujejo, saj so prvič postavili na ogled vpisno knjigo gostov, staro 200 let. Postojnsko jamo si je danes ogledal že 39-milijonti obiskovalec.

Ko je Postojnska jama pred 200 leti prvič odprla svoja vrata za javnost, so odprli tudi veliko vpisno knjigo z usnjenimi platnicami, v katero so se morali vpisovati obiskovalci. To je bila prva vpisna knjiga, ki je pomenila začetek neprekinjenega beleženja števila obiskovalcev Postojnske jame, so sporočili iz družbe Postojnska jama.

Prvi se je v knjigo vpisal avstrijski prestolonaslednik Ferdinand I.

Postojnsko jamo je odkril Luka Čeč, eden od delavcev, ki so se aprila 1818 na Velikem domu Postojnske jame pripravljali na obisk avstrijskega cesarja Franca I. Med okraševanjem in urejanjem osvetlitve za visoki obisk se je prek improviziranega mostu povzpel na skale in izginil, ko se je vrnil, pa je pripovedoval o odkritju lepot notranjih delov jame. Le leto pozneje je bila jama že urejena in odprta za obiskovalce in 17. avgusta 1819 jo je obiskal avstrijski prestolonaslednik Ferdinand I. ter ob tem kot prvi vpisal svoje ime v knjigo. Drugi so sledili njegovem vzoru.

Foto: Postojnska jama

Prva knjiga podpisov je omogočila začetek neprekinjenega štetja obiskovalcev Postojnske jame. Do leta 1941, ko so prišle v rabo samo vstopnice, so imena znanih in neznanih obiskovalcev polnila vpisne knjige. Med prvimi obiskovalci je bil Andrej Smole, mecen, založnik in najboljši prijatelj pesnika Franceta Prešerna, ki je Postojnsko jamo obiskal že leta 1820 in ponovno 1826. Postojnsko jamo je večkrat obiskal tudi oče organiziranega turizma Thomas Cook. Obiskovalci so prvo knjigo polnili do leta 1834, nato so 430 strani debelo knjigo pospravili.

185 let je bila vpisna knjiga shranjena v arhivu Postojnske jame na Inštitutu za raziskovanje Krasa. Sedaj pa so jo slovesno postavili na ogled v interaktivnem razstavnem paviljonu Expo Postojnska jama kras, namenjenem krasu in Postojnski jami. "Prav zaradi te knjige se lahko danes, kar 200 let pozneje, pohvalimo, da pričakujemo že 39-milijontega obiskovalca Postojnske jame," pravijo v Postojnski jami.

39-milijonti obiskovalec prihaja iz Nove Zelandije

39-milijonti obiskovalec je Graeme Ellis iz Nove Zelandije, ki je obiskal jamo v sklopu daljše poti po Evropi, na katero sta se odpravila s soprogo. Za nagrado je prejel vikend paket za dve osebi v butičnem hotelu Vila Planinka na Jezerskem.

Obiskovalka pred njim je bila tretješolka Nika iz OŠ Draga Bajca Vipava, ki je sicer doma iz Podnanosa, in si je jamo ogledala v sklopu šolskega izleta. Za nagrado je prejela tridnevno smučarsko karto za smučanje na Cerknem.

Prvi obiskovalec, ki je zakorakal proti 40-milijontemu, pa je Eduardo Miralles iz Španije, ki kolesari po Sloveniji. Za nagrado je prejel dve vstopnici za poseben ogled tajnih prostorov Hotela Jama.

Foto: Postojnska jama

Vsi trije obiskovalci so prejeli tudi stekleno človeško ribico, monografijo Postojnske jame in so se tradicionalno tudi vpisali v modro knjigo posebnih obiskovalcev.

Ob današnji slovesnosti so si vsi obiskovalci Jame lahko brezplačno ogledali tudi paviljon Expo z največjo razstavo o Postojnski jami in krasu.

Foto: Postojnska jama