Poletje v Portorožu: od edinstvene razstave do zabavnih večerov ob živi glasbi

Čarobni svet skulptur ustvarjalke Jane Galaxie Brisudove je zavzel dvorane prestižnega hotela Kempinski Palace Portorož . Ta dih jemajoča umetniška razstava, ki bo trajala vse do 15. septembra, je prava paša za oči in dušo vseh obiskovalcev hotela.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Jana Brisudova je umetnica, ki je svojim delom vdahnila življenje in ustvarja skulpture, ki izžarevajo edinstveno energijo. Uveljavila se je kot ena najbolj nadarjenih kipark današnjega časa. Njena umetnost je polna navdiha, čustev in moči. Vsaka skulptura, ki jo je ustvarila, nosi v sebi njeno edinstveno vizijo in sporočilo. Na razstavi v hotelu Kempinski Palace Portorož bodo imeli obiskovalci priložnost spoznati njeno izjemno dediščino in se pustiti prevzeti ustvarjalnemu svetu, kjer se material, svetloba in pomen prepletajo v izjemno harmonijo. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati umetničino raznolikost in izjemno spretnost skozi več kot 50 skulptur.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Od abstraktnih oblik do zapletenih predstavitev

Razstava v hotelu Kempinski Palace Portorož prikazuje bogato paleto stilov in tem, s katerimi umetnica izraža svoje ideje. Od abstraktnih oblik do zapletenih predstavitev narave in človeške oblike, vsak kos pripoveduje edinstveno zgodbo. Nežne krivulje bronastih figur se prepletajo z drznimi linijami struktur iz nerjavečega jekla, kar ustvarja izjemno raznolikost v razstavi.

Pri njenem modeliranju ima svetloba pomembno vlogo, saj prodira v površino skulptur in ustvarja dramatične igre senc ter različne intenzivnosti oblik. Brisudova zavestno uporablja svetlobo, da oblikuje okolje, ki obdaja njene skulpture, kar prispeva k oblikovanju lahkotnosti njenega ustvarjalnega pristopa, ki je kljub videzu zahteven in odgovoren z umetniškega vidika.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Gosti hotela Kempinski Palace Portorož imajo priložnost, da doživijo neposredno interakcijo z njenimi deli, se poglobijo v svojo interpretacijo pomena vsake skulpture in se podajo na osebno umetniško potovanje. Vsak obiskovalec lahko v delih Jane Brisudove odkrije globlje sporočilo.

Foto: Kempinski Palace Portorož Potovanje v svet ene najbolj nadarjenih kipark današnjega časa Kempinski Palace Portorož je popoln prostor za tako izjemno razstavo. Njegova elegantna in prefinjena atmosfera se popolnoma ujema z umetnostjo Jane Galaxie Brisudove. Umetnica je ustvarila impresivno zapuščino s svojimi skulpturami, ki so bile razstavljene in priznane na številnih mednarodnih razstavah. Njeno delo je preseglo meje in navdušuje občinstva po vsem svetu. Razstava v hotelu Kempinski Palace Portorož je priložnost, da se približate njenemu izjemnemu ustvarjalnemu svetu. V miru in udobju hotela raziščite vsako skulpturo ter se prepustite čarobnosti in estetiki njenih del.

Sprostitev ob živi glasbi in vrhunski pijači

Poleg izjemne umetniške razstave skulptur Jane Galaxie Brisudove hotel Kempinski Palace Portorož ponuja tudi druge zabavne dogodke za obiskovalce.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Ena izmed možnosti za sprostitev je uživanje ob živi glasbi, ki se odvija v različnih delih hotela. V nedeljo si gostje lahko v parku hotela Kempinski Palace Portorož v Kavarni Forma Viva privoščijo sproščujoče popoldne ob lounge glasbi glasbenice Julije & Gabriela. V baru Palace Club pa lahko gostje uživajo v živahnem vzdušju in odličnih koktajlih. Ob četrtkih, petkih in sobotah zvečer je zagotovljena zabava s priznanimi glasbeniki. Denis, Oscar ter Oscar z vokalistko bodo z nastopi poskrbeli za nepozabne poletne večere, polne ritma in sprostitve.