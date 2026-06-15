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Ponedeljek,
15. 6. 2026,
12.43

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad Uživajmo poletje Uživajmo poletje LifeClass Portorož morje dopust oddih SPA poletje

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 12.43

1 ura, 17 minut

Poletje se začne z dnevi ob morju

Oglasno sporočilo
ISTRABENZ TURIZEM | Foto Jaka Ivančič

Foto: Jaka Ivančič

V LifeClass Hotels & Spa Portorož poletje zaživi v svoji najlepši obliki – z jutri ob morju, dnevi na plaži, aktivnostmi na svežem zraku, kulinariko z mediteranskim značajem in večeri, ki se zaključijo ob glasbi, sladicah in prijetnem portoroškem utripu.

Ko se dnevi podaljšajo, zrak zadiši po soli in se Portorož odene v poletno energijo, se v hotelih LifeClass začne sezona brezskrbnih obmorskih doživetij. Tu se poletje začne z jutranjim pogledom proti Piranskemu zalivu, nadaljuje s skokom v morje ali osvežitvijo v bazenu ter konča ob večerni glasbi, lahkotni kulinariki in sprehodu po promenadi.

ISTRABENZ TURIZEM | Foto: Jaka Ivančič Foto: Jaka Ivančič

Resort LifeClass združuje hotele tik ob morju, dve hotelski plaži, bogato ponudbo bazenov, razgiban poletni program in številne kotičke za razvajanje. Gostje lahko izbirajo med sproščenim utripom hotelske plaže Meduza 4* ter bolj umirjenim ambientom plaže Meduza Exclusive 5*, kjer so poletni dnevi posvečeni soncu, morju in udobju. Plaža Meduza je tudi letos prejemnica Modre zastave, mednarodnega priznanja za urejenost, kakovost in trajnostno naravnanost kopališča.

ISTRABENZ TURIZEM | Foto: Jaka Ivančič Foto: Jaka Ivančič

Tisti, ki poletje radi preživijo aktivno, se lahko pridružijo programu ACT-ION, ki vključuje vodene vadbe, jogo, vodno aerobiko, kolesarjenje in druge aktivnosti na svežem morskem zraku.

Za najmlajše v LifeClassu poskrbijo z animacijskim klubom, ki poteka na plaži in v zaprtih prostorih. Otroci lahko uživajo v ustvarjalnih delavnicah, igrah, gibanju in poletnih dogodivščinah pod vodstvom animatorjev, starši pa si medtem privoščijo trenutek zase – na plaži, ob bazenu ali ob kavi z razgledom.

ISTRABENZ TURIZEM | Foto: Jaka Ivančič Foto: Jaka Ivančič

Poseben del poletnega utripa je tudi kulinarika. Na plaži goste pričakajo bari in restavracija s poletnimi jedmi, osvežilnimi pijačami, koktajli in okusi Mediterana. Ko se dan prevesi v večer, se dogajanje preseli tudi v Café Central, kjer sladice, sladoledi in glasba v živo ustvarjajo prijetno vzdušje za zaključek poletnega dne.

ISTRABENZ TURIZEM | Foto: Jaka Ivančič Foto: Jaka Ivančič

V LifeClass Hotels & Spa Portorož poletje ni vezano le na plažo, bazen ali hotelsko sobo. Je skupek majhnih trenutkov: jutranja joga ob morju, otroški smeh na plaži, kosilo z razgledom, večerna glasba, sprehod po promenadi in občutek, da je vse, kar potrebujete za pravi oddih, na dosegu roke.

Naj se poletje začne z razgledom na morje. Preverite poletno ponudbo hotelov LifeClass Portorož na www.lifeclass.net ali rezervirajte svoj oddih na booking@lifeclass.net oziroma 05 692 90 01.

Naročnik oglasne vsebine je Istrabenz Turizem. 

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