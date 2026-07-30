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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
11.53

Osveženo pred

34 minut

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nevarnost avtocesta avtocesta avtomobil zastoj zastoj poletje Zavod Reševalni pas voznik

Četrtek, 30. 7. 2026, 11.53

34 minut

Skrajno nevarno početje voznika na avtocesti, ki se je želel izogniti zastoju #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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avtocesta, voznik | Voznik tujih registrskih oznak se je odločil za skrajno nevaren manever na avtocesti, ki je v zakonu opredeljen kot vožnja v nasprotno smer na avtocesti ali hitri cesti. | Foto Facebook/Zavod Reševalni pas

Voznik tujih registrskih oznak se je odločil za skrajno nevaren manever na avtocesti, ki je v zakonu opredeljen kot vožnja v nasprotno smer na avtocesti ali hitri cesti.

Foto: Facebook/Zavod Reševalni pas

Na Facebookovi strani Zavod reševalni pas so delili videoposnetek neodgovornega voznika moldavskih registrskih oznak, ki je na avtocesti zaradi zastoja izpeljal skrajno nevaren in tvegan manever. Na to so opozorili tudi na omenjeni strani z namenom, da se kaj podobnega na slovenskih avtocestah v prihodnje ne bi več dogajalo.

Voznik moldavskih registrskih oznak se je na razcepu Zadobrova odločil za zelo nevaren manever. Zaradi velike gneče je na enem izmed razcepov, kjer je že stala kolona vozil, zapeljal vzvratno – najverjetneje je hotel izbrati drugi izvoz. Kaj se zgodi v nadaljevanju, s posnetka namreč ni razvidno.

"Na razcepu Zadobrova že več mesecev stojimo v zastojih, ki nastajajo zaradi obsežnih del na avtocesti. Bi si vi dovolili početi posneto? In to v tujini?" so ob nevarnem početju voznika s tujimi registrskimi oznakami zapisali v objavi na strani Zavod reševalni pas na Facebooku.

V zakonu je tovrstno nevarno početje jasno opredeljeno

"Voznik/-ca moldavijskih registrskih oznak se je ustrašil, da bo na cesti pustil minuto ali dve preveč, raje je tvegal življenje ... tudi drugih udeležencev tega odseka," so ob zelo neodgovornem ravnanju in nevarnem početju še zapisali na strani.

Dodali so, da gre za skrajno nevarno početje, ki je v zakonu opredeljeno kot vožnja v nasprotno smer na avtocesti ali hitri cesti. "Posnetek objavljamo kot opozorilo, kaj vse si dovolijo nekateri in na kaj vse moramo biti pozorni pri vožnji," so še zapisali v zavodu, kjer se trudijo, da na nepravilnosti na slovenskih cestah redno opozarjajo, ter si želijo, da bi bili tovrstni dogodki na naših cestah čim redkejši.

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