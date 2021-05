Pokrajina obilja, kjer sonce sije skoraj vsak dan

Glavno mesto Španije Barcelona slovi po svoji arhitekturni razgibanosti in barvitosti. | Foto: AdobeStock

Tamkajšnje stojnice se šibijo pod vrhunskim mesom, pršuti, siri, sadjem, zelenjavo in neizmernimi količinami različnih plodov morja. Tukaj je doma kulinarika: na vsakem koraku so tradicionalni tapas bari, domače in vrhunske restavracije, ki po svojem vzorniku, slovitem iznajditelju molekularne kulinarike Ferranu Adrii, pripravljajo nenavadne, estetske in odtrgane kulinarične presežke. Vsak ljubitelj vina bo takoj pomislil tudi na vrhunsko peneče se vino, ki mu v Španiji rečejo Cava in je izvrstna spremljava preštevilnim morskim krožnikom, ki očarajo dobrojedce. No, domačini ob morskem krožniku zelo pogosto nazdravijo tudi z odličnim rdečim vinom.

Iz tega znanega okolja se napotite proti jugu, samo dobro uro vožnje iz Barcelone boste prispeli v čarobno pokrajino Tarragona z istoimenskim glavnim mestom. Pokrajina, katere petdeset odstotkov površin pokrivajo vinogradi, je bogata z gozdovi, polnimi divjadi, gob, gozdnih plodov, na pašnikih se sprehajajo domače živali. Tu pridelujejo vrhunsko olivno olje, ponašajo se z največjim ribiškim pristaniščem na katalonski obali. Dobrote na omenjeni znameniti tržnici La Boqueria so v veliki večini iz te pokrajine. Tamkajšnjo preprosto in brezkrajno okusno kulinariko je večinoma oblikovalo morje, in sicer tako ob obali kot v notranjosti.

Tapasi – španski tradicionalni prigrizki, ki so odlična spremljava kozarca dobrega vina. | Foto: AdobeStock

Povsod boste lahko uživali v vrhunskem pršutu, olivah, posebnih klobasah, sirih s tisoč in enim okusom, mesu, ribah, školjkah, malih in velikih kozicah. Priporočamo, da se v mestu Tarragona med sončnim zahodom usedete v eno od preprostih domačih gostilnic v ribiškem predelu El Serrallo in uživate v izvrstnih plodovih morja ali drugih tipičnih jedeh: romesco je na primer polna, kremna omaka, ki jo v Tarragoni ponudijo ob vsaki vrsti hrane, najpogosteje pa jo uživajo ob mladi čebuli, popečeni na žaru. Pomakajo jo v to gosto, sočno omako, narejeno iz vseh vrst oreščkov, pinjol, lešnikov, mandljev ter čebule, paprike, olivnega olja in kisa. Zajec z gobami, ragu iz morskega psa, ocvrte kroglice iz slanika, pikantni goveji jezik, "estofado", dušeno meso s krompirjem, se bodo topili v ustih, poleg pa bo vedno omaka romesco. Še posebej priljubljeni so bogati, aromatični krožniki z rižem – arroz marinero s plodovi morja, paella z žafranom, plodovi morja, polži, zajcem ali perutnino in posebna specialiteta Tarragone, arroz negre, pri kateri v riž dodajo sipino črnilo, sipo in kalamare. Še ena posebnost tega kraja je, da v tovrstnih kombinacijah zelo pogosto namesto riža uporabljajo kratke testenine, ki so videti, kot da bi nalomili špagete. Rečejo jim fideau. In presenetljivo, pri tem popijejo veliko rdečega vina.

Vino se tukaj prideluje od časov Grkov in Rimljanov, izvažali so ga po vsej današnji Evropi. Nizki prinosi na trti, velika prizadevanja za ekološko pridelavo grozdja ter toplo mediteransko sonce so ključni dejavniki pri kakovosti tarragonskega vina. V zadnjih letih na dveh vinskih območjih, ob obmorskem delu in v notranjosti, do nadmorske višine do 400 metrov pridelajo okoli 40 milijonov steklenic na leto.

Odlično špansko vino Baturrica z okusi vanilje in čokolade | Foto: Lovro Rozina Vino Baturrica Gran Reserva 2014, Tarragona, ki ga lahko najdete v redni ponudbi v trgovinah Lidl Slovenija, je lep primer sočnega, sadnega rdečega vina iz te pokrajine. Pridelano je iz dveh sort grozdja: tempranilla, ki mu tam rečejo Ull de Ilebre, in cabernet sauvignona. Oznaka Gran Reserva nam pove, da je v procesu zorjenja, 24 mesecev starano v hrastovem sodu in minimalno še 36 mesecev v steklenici. V kozarcu se bo zaiskrilo bistro vino srednje globoke rubinaste barve. Očarale nas bodo arome in okusi po rdečem in črnem drobnem sadju. Višnje, črni ribez, zrele slive, vijolice, suha zelišča, temne rozine … Kot rezultat zorjenja bomo prepoznali vaniljo, čokolado, likviricijo (sladki koren), črni poper. V ustih je suho, sočno in prijetne svežine, zaokroženih taninov in srednjega telesa z veliko sadnosti in prijetnih mehkih arom zorjenja. Pookus je srednje dolg, zelo lepe uravnovešenosti med alkoholom, sadnostjo, tanini in svežino. Dopadljivo, prijetno in žametasto vino, ki ga bomo z lahkoto pili tudi v bolj vročih dnevih, ki prihajajo. V njem bomo uživali ob zelo različni hrani, ob suhih mesninah, pečenih gobah, testeninah, rižotah z različnimi dodatki in omakami, ob bolj aromatični morski hrani, ob belem in rdečem mesu ter ob različnih sirih. Zelo "priročno", dopadljivo vino. Če so vam od španskih ljubše domače specialitete, se k omenjenemu vinu odlično podajo rebrca ali tomahawk in rib-eye steak.

Piše Mira Šemić, sommelierka, poznavalka vin in vinska akademkinja.