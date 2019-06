Počitnice začinimo s ščepcem soli in pridihom pradavnine

Sol za dušo

Ko pridemo v kraje, kjer se ukvarjajo s solinarstvom, imamo občutek, da smo prišli v čisto drugačen svet, kjer vlada poseben mir. Beseda "sol" se izgovori podobno kot angleška beseda "soul" (duša). Naključje? Niti ne. Sol je namreč duša Portoroža. Slana nit, ki povezuje.

Tradicija zdravljenja za tegobe modernega časa

Tradicija pridelave soli v bližnjih Sečoveljskih solinah je enaka kot pred 800 leti. Preprosti solinarji so že v 13. stoletju naučili menihe iz samostana sv. Lovrenca, da naravne lokalne elemente, ki izhajajo iz solin, uporabijo v zdravilne namene.

Prenos znanja je razširil obzorja enih in drugih. Dobili smo sol (saltcultivation), ki je ena najbolj čistih in iskanih soli na svetu, ter znanje (mindcultivation) o zdravljenju, ki ga še vedno bogatimo.

Zakaj je SOuL oddih pravi oddih za dušo in telo? Pojmi, kot so notranji mir, zdravje in dobro počutje, niso samoumevni. Do njih pridemo z vztrajnostjo, pa tudi z iskanjem pravih destinacij za oddih. Ena takšnih destinacij je Portorož, kjer bomo našli vse, kar potrebujemo za najboljši dopust. Mind Hotel Slovenija 5* je idealen hotel za popoln oddih. Poleg moderno urejenih sob ponuja tudi meni vzglavnikov, počitniški razgled in udobje domače postelje. Ko nas zagrabi lakota, imamo na voljo bogat mediteranski zajtrk s pestro ponudbo zdravih živil ter odlično kavo Costadoro s pogledom na modrino neba in Piranski zaliv.

Začinite oddih po svoje

Olivno olje, sezonska zelenjava lokalnih pridelovalcev in piranska sol so rdeča nit vseh jedi resorta LifeClass Hotels & Spa.

Privoščimo si lahko barvite grižljaje v eni najbolj priljubljenih restavracij v središču Portoroža Istrian bistro & Tapas bar. Za "piko na i" pa se odpravimo še na koncert klavirske glasbe in se posladkajmo z večkrat nagrajeno torto s solnim cvetom v Café Centralu.

Zrak, poln zdravja

Morski zrak na priobalnem območju ima blagodejen vpliv na naše počutje, saj je obogaten z zdravilnimi negativnimi ioni. Nič čudnega torej, da se ob morju bolje počutimo, naše misli se zbistrijo, telo je bolj okretno, mi pa nasmejani.

Na sprehodu ob Sečoveljskih solinah, ki so zanimive v vseh letnih časih, se lahko naužijemo te posebne mešanice izvrstnih vonjav.

Slana koža, zdrava koža

Ali ste vedeli, da v Termah Portorož uporabljajo pet lokalnih zdravilnih dejavnikov za zdravljenje težav s kožo? To so solinsko blato (fango) iz Sečoveljskih solin, slanica ali Aqua Madre, termalno Pramorje, mediteranska klima in morska voda.

Občutek mehke kože po pilingu s soljo in mediteranskimi zelišči je izjemen. Če k temu dodamo še biserno kopel z aromatičnimi olji in fango oblogo telesa, smo kot prerojeni.

Morje s pridihom pradavnine

Šumenje morja v kombinaciji s plavanjem nas umiri in deluje osvobajajoče. Komaj čakamo na skok v morske globine. Prenovljena plaža Meduza bo s svojo ponudbo domačih sladoledov, osvežilnih napitkov in udobnih ležalnikov poskrbela za pravo doživetje.

Plaža Meduza je ena od najbolj ekskluzivnih plaž na Jadranu. Odlikujeta jo odlična lokacija in vrhunska ponudba storitev. V naravni senci bara Meduza Exclusive so nam na voljo izbrane dnevno sveže poletne solate, prigrizki, sadje, izvrsten izbor sladoledov ter raznovrstni osvežilni napitki in žlahtne pijače.

Zvečer pa si privoščimo sproščanje ob meditativni glasbi v ogrevanih, z morsko vodo napolnjenih bazenih Sea Spa ali tistih s termomineralno vodo lokalnega vrelca Pramorje.

Pramorje je termomineralna voda, ki je po svoji kemični sestavi edinstvena v tem delu Evrope. Bazenski kompleks obsega plavalni bazen, veliki počivalni bazen, otroški bazen, dva whirlpoola in sončno teraso z razgledom na Portorož.