Po novem se po Mozirskem gaju lahko sprehodite virtualno

Zaradi epidemije novega koronavirusa Mozirski gaj vrat za obiskovalce trenutno ne more odpreti, zato so se v Ekološko hortikulturnem društvu Mozirski gaj odločili, da bodo park danes odprli virtualno. Po vrtu se boste lahko sprehodili prek videoposnetka, ki so ga med sprehodom po parku ustvarili njihovi zaposleni in bo danes objavljen na njihovem profilu na Facebook.