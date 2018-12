Na posesti Salajevih letos božično čarovnijo ustvarjajo štirje milijoni lučk

Za letošnjo Božično pravljico družine Salaj - za javnost se je odprla zadnji dan novembra in bo trajala do 13. januarja 2019 - so pripravili in aranžirali kar okrog štiri milijone lučk različnih barv.

Za letošnjo Božično pravljico - za javnost se je odprla zadnji dan novembra in bo trajala do 13. januarja 2019 - so pripravili in aranžirali kar okrog štiri milijone lučk različnih barv. Družina Salaj sledi sanjam Zlatka Salaja, čigar otroštvo ni bilo vedno postlano z rožicami, zato si je še toliko bolj želel v svojem domu ustvariti edinstveno vzdušje božičnega časa.

Po težkem in predanem, a vendarle uspešnem boju za dostojno življenje, ki je gospoda Zlatka popeljal tudi na več celin in daleč stran od domače vasi Grabovnica pri Čazmi, danes prizorišča Božične pravljice dobrih 50 kilometrov vzhodno od Zagreba, so danes njegove uresničene sanje na ogled vsem, ki želijo doživeti to izjemno igro svetlobe.

Prva Božična pravljica je bila družinsko darilo

Leta 2001 so na šest hektarjev veliki posesti, kamor sta se Zlatkova žena in sin preselila že, ko je Zlatko še služil kruh na oddaljenih koncih sveta, prvič postavili skromno igro luči. Ta je iz leta v leto dobivala nove podobe in predvsem rasla.

Prva Božična pravljica, ki jo je gospod Zlatko podaril svojim najbližjim z željo, da bi bil to za vso družino božič, ki se ga bodo spominjali za vedno, je zasijala s petdeset tisoč lučkami.

Na posesti Salaj v Grabovnici, kjer so danes zahvaljujoč Zlatkovim prihrankom trije ribniki z otočki in mostički, mlin (kot v času Zlatkovega otroštva, preden so jim ga v turbulentnih časih sredi štiridesetih let prejšnjega stoletja porušili) ter skoraj 800 vrst različnih dreves in drugih rastlin, vsako leto s postavitvijo Božične pravljice poudarjajo vse naravne in krajinske značilnosti.

Navdušenci so prepričali Salajeve, da svojo pravljico odprejo za javnost

Čeprav je bila prva Božična pravljica namenjena samo družini, je zanimanje in navdušenje vseh, ki so jo videli, kmalu za tem prepričalo družino Salaj, da je svojo čarovnijo začela deliti z javnostjo. Vsako leto je okrasje drugačno, v času prireditve pa je za javnost odprto vsak dan med 15. in 22. uro, ne glede na vremenske razmere.

Obiskovalce vsak dan zvečer večkrat razveseljujejo tudi ognjemeti

Če želite čim več vzdušja imeti zase, je vsekakor priporočljivo, da se, če se lahko, tja odpravite ob delovnih dneh. Ob koncih tedna in za praznične dni pa boste na posesti Salajevih srečali veliko ljudi in slišali različne jezike, saj se je sloves Božične pravljice družine Salaj razširil daleč naokrog.

Oglejte si fotogalerijo z utrinki letošnje Božične pravljice družine Salaj v Grabovnici pri Čazmi, slabo uro vožnje vzhodno od Zagreba

Slovenska Božična pravljica je v Mozirju

Salajevi se niso ustavili pri Božični pravljici, temveč so več let pozneje pripravili tudi Velikonočno pravljico. Naslednja bo prav tako na posesti v Grabovnici, na ogled pa bo med 23. marcem in 2. aprilom 2019.

Letos že tretjič pa bo sestrska prireditev Božične pravljice potekala tudi v Sloveniji. V Mozirskem gaju bodo vsak večer do 6. januarja 2019 (začeli so prvega decembra) med 16. in 21. uro obiskovalcem ob glasbeni spremljavi prižgali 1,2 milijona lučk. Te bodo med drugim v Začaranem vrtu, delu parka Mozirski gaj, ki so ga letos ob svojem 40. rojstnem dnevu pripravili predvsem za najmlajše obiskovalce, pričarale pravljična bitja, kot sta gozdna vila in škrat.

V nekaterih dneh se bosta po parku Mozirski gaj (praviloma med 17. in 19. uro) sprehodila Miklavž in Božiček, kar bo v posebnem prazničnem vzdušju Mozirskega gaja najmlajše še posebej razveselilo.

Med tednom bolj pristno, ob dela prostih dneh bolj živahno

Že pri prvi postavitvi Božične pravljice v Mozirju je kot oblikovalka sodelovala Ana Bertić, ki je dolga leta kot upraviteljica posesti ustvarjala motive Božične pravljice družine Salaj. Zdaj sta tako zaradi krajinskih posebnosti kot tudi zaradi različnih motivov in aranžmajev obe prireditvi, tako mozirska kot tista v Čazmi, vsaka zase izjemna popestritev prazničnega časa ob božiču in prihajajočem novem letu.

Tudi v Mozirskem gaju svetujejo vsem, ki želijo imeti več njihove Božične pravljice samo zase, naj jih obiščejo med tednom, saj ob dela prostih dneh Božično pravljico dopolnjuje vrvež številnih obiskovalcev.

A ne glede na to, kdaj jih obiščete, si pot do mozirske Božične pravljice skrajšate s spletnim nakupom vstopnice (česar v Čazmi nimajo) in se tako izognete neredko daljšemu čakanju pred blagajnami, ki ga ustvarijo številni obiskovalci, željni doživetja Božične pravljice v Savinjski dolini.