Pet pravil, kako podariti izvirno darilo

Gotovo ste tudi vi že bili v situaciji, ko ste ostali brez ideje, kaj podariti. To se zgodi tudi, če za rojstni dan, obletnico poroke ali kakšen drug jubilej obdarujemo nam drago osebo. "Kaj naj mu/ji podarim, če sem mu/ji podaril/a že vse?!” Tu je nekaj pravil, nasvetov, s čim in kako izvirno razveseliti.

Pravilo št. 1: Darilo izberi po meri obdarovanca, obdarovanke

To pravilo se zdi tako samoumevno, da nanj prevečkrat – pozabimo. Torej: vedno znova se vprašajmo, kako se bo počutila oseba, ko ji bomo določeno darilo podarili. Če osebo dobro poznamo, lahko z veliko zanesljivostjo predvidimo, kaj jo bo osrečilo.

Pravilo št. 2: Pravila št. 1 ne jemlji preveč dobesedno

To, da izberemo darilo po meri obdarovanca, še ne pomeni, da vedno podarimo tisto, kar ta pričakuje. Splača se potruditi in odkriti nekaj, na kar obdarovanec sam ne bi pomislil in kar si verjetno sam nikoli ne bi privoščil.

Pravilo št. 3: Presenečenje je "najboljši darilni papir"

Vse lepo in prav, če podarimo darila, ki so praktična. A takšna darila so tudi predvidljiva in obdarovanec verjetno ne bo skakal v zrak od navdušenja. Spomnimo se: tudi mi smo bili najbolj veseli daril, ki jih nismo pričakovali. Dajte si torej duška in podarite darilo presenečenja!

Pravilo št. 4: Namesto predmeta podari doživetje

Preveč se obdarjamo s predmeti, premalo pa s skupnimi doživetji! Podarimo darilo-doživetje, del katerega smo tudi mi. S tem bomo podarjeno soustvarili, podarili tudi svoj čas, pozornost in skupne spomine! In uživali tudi mi, ne le obdarovanec.

Pravilo št. 5: Podari doživetje, ki bo butično in izvirno

Izbrskajmo idejo, ki še ni prežvečena. Poiščimo ustvarjalce doživetij, ki jim je mar in se bodo potrudili ter pripravili doživetje prav v skladu z vašimi pričakovanji. Ker je oseba, ki jo obdarujete, unikat, naj bo prav tako – unikatno in osebno – tudi doživetje, ki ga podarjate.

Kako pripraviti izvirno doživetje?

Na voljo imate dve možnosti. Prva je ta, da izvirno doživetje zasnujete, organizirate in izvedete sami. Pri tem vam je gotovo v veliko pomoč stric Google, a če iščete zares skrite bisere nekega lokalnega okolja, vseh na internetu ne boste našli. Ste zdaj zavzdihnili in pomislili: "Vse lepo in prav, a res nimam časa, da bi organiziral/a kaj takega!" Drži. Kam se odpraviti, kje tam jesti, kje prespati, zlasti pa - kaj izvirnega početi? Da bi ustvarili izjemno doživetje, morate v to vložiti kar nekaj časa, domiselnosti in kombinatorike.

Druga možnost pa je, da se povežete z ustvarjalcem, ki tovrstna doživetja pripravlja, vam bo prisluhnil in naredil ponudbo prav po vaši meri. V tem primeru boste za to morda plačali nekoliko več. A če boste izbrali zares kakovostnega ponudnika, sami ne boste imeli skrbi z organizacijo in se boste tudi vi, ne le slavljenec, prepustili doživetju. Tudi tveganje, da bi kaj šlo narobe ali da bi bile vsebine nekakovostne, bo veliko manjše, kot če bi dogodek pripravili v lastni režiji.

A kot rečeno: izbrati morate ponudnika, ki mu bo mar in katerega vsebine ter način dela vam je blizu. Tovrstnih ponudnikov v Sloveniji ni veliko. Pretežno ponujajo že vnaprej pripravljene pakete, za katere pa ni nujno, da vam v celoti odgovarjajo. Prav tako ni rečeno, da bo ponudnik zagotovil resnično tiste presežke, ki bi vas navdušili, ali da bo zagotovil, da bo doživetje izvedeno res le za vašo družbo.

Butična novost: izvirna doživetja na Krasu

Ste že slišali za Karro? Karra je osebna gostiteljica in ustvarjalka izjemnih doživetij na Krasu. Od letos s svojo butično, izvirno ponudbo nagovarja tiste izbrane goste, ki ne želijo biti del množične ponudbe. Svojim gostom se posvetijo osebno. Pripravijo vam enodnevno ali večdnevno kraško doživetje po vaši meri.

Pri njih je odlično tudi to, da ne ponujajo vnaprej pripravljenih paketnih doživetij. Res se vsakemu gostu posebej posvetijo in z veseljem so tudi del kakšne "zarote presenečenja"! Pravijo, da jim je v oseben izziv presenetiti in očarati, zato se iskreno potrudijo.

Ker sodelujejo s približno 30 vrhunskimi, tudi manj znanimi, kraškimi ustvarjalci, so njihove vsebine zelo raznolike. V vaše doživetje lahko vključijo ekskluzivne gurmanske in vinske pokušine, ki jih lahko organizirajo tudi na nekonvencionalnih mestih (npr. v vinogradu ob sončnem zahodu). Če bi vam prijale fizične aktivnosti na kraškem zraku, organizirajo kolesarjenje po kraških stranpoteh, trekinge ali ekskluzivne gibalne terapije. Popeljejo vas k butičnim kraškim ustvarjalcem, da doživite Kras neposredno – s tamkajšnjimi ljudmi. Pripravijo lahko zvočne kopeli z gongi (tudi v kraški gmajni), holistične terapevtske storitve, raznovrstne masaže. Ponudijo vam svoje izvirne skupinske igre (za 2– 5 oseb), ki so jih zasnovali na podlagi kraške tematike: escape room Kosovelova enigma, sobo pobega na prostem Rešitev iz gmajne ali lov za zakladom Viktorijina skrivnost.

Prisegajo na prvovrstna kulinarična doživetja. Pripravijo vam jih bodisi na kmečkem turizmu, v tradicionalni gostilni ali vrhunski restavraciji. Če pa želite, v vaše darilo-doživetje vključijo tudi večerjo v gmajni (postreženo na mizi z dolgimi belimi prti) ali intimno kosilo na domačem vrtu. Če na Krasu nameravate prespati, v ponudbo vključijo tudi namestitev.

Pravijo, da domišljija nima meja. Če želite pripravo in izvedbo svojega darila-doživetja zaupati zanesljivemu partnerju, jih kontaktirajte: Karra. Sporočite jim svoje želje, razpoložljiva sredstva, opišite svojo družbo in sestavili vam bodo ponudbo po vaši meri.

Pa ne pozabite: ko podarjate darilo, z njim predstavljate tudi sebe. Podarjajte premišljeno, domišljeno. V užitek je prejeti izvirno darilo, še večji užitek pa je tako darilo podariti.